Військовий отримав поранення: чи збережеться зарплата та які ще виплати йому належать

Поранені військові не залишаються без грошей під час лікування. Законодавство гарантує декілька виплат захисникам, які внаслідок оборони України отримали травми, контузію, чи каліцтво.

Які виплати гарантовані військовим після поранення

Грошове забезпечення не припиняється у випадку, коли військовий отримав поранення. Якщо воїн тимчасово втратив працездатність, то щомісяця він все одно буде отримувати зарплату за останньою займаною посадою перед пораненням. Про це повідомляє Міністерство оборони.

За поранення, пов'язане з захистом Батьківщини, військовий може отримати виплату 100 тисяч гривень. Це можливо за умови, що контузія, травма, чи каліцтво були отримані під час виконання бойової роботи.

Така сума сплачується щомісяця протягом того часу, що захисник проходить лікування в стаціонарі, або перебуває у відпустці для лікування після тяжкого поранення.

Законодавство також передбачає одноразову грошову допомогу навіть за часткову втрату працездатності внаслідок поранення, контузії, травми, каліцтва, захворювання, або отримання групи інвалідності. Звичайно, на виплату громадянин може розраховувати, якщо постраждав при захисті Батьківщини або виконанні обов’язків військової служби.

Ще один вид щорічної виплати – це матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. Її розмір сягає місячного грошового забезпечення. А додатково військові можуть отримувати грошову допомогу для оздоровлення.

Нагадаємо, суд розглядав справу військового, який отримав поранення під час бойового завдання через падіння боєприпасу з дрона. Спочатку ВЛК визначила травму як легку, хоча згодом її кваліфікацію змінили на важку. Тому чоловік вимагав виплатити йому додаткову винагороду до 100 тисяч гривень не лише за період стаціонарного лікування, а й за час відпустки для лікування.

Суд не підтримав його, мовляв, що довідка, у якій травму вже кваліфікували інакше, була видана для визначення придатності до служби, а не для перегляду питання про виплати.

Крім того, Верховна Рада ухвалила закон, який посилює гарантії для поранених військових під час лікування та реабілітації. Зокрема, пораненим захисникам та звільненим із полону гарантують повне збереження всіх видів грошового забезпечення на період лікування чи реабілітації. При цьому передбачене покращене харчування й рівна безоплатна медична допомога.