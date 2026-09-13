Какие выплаты гарантированы военнослужащим после ранения

Денежное обеспечение не прекращается в случае, если военнослужащий получил ранение. Если военнослужащий временно утратил трудоспособность, то ежемесячно он все равно будет получать зарплату в размере, соответствующем последней занимаемой должности до ранения. Об этом сообщает Министерство обороны.

За ранение, связанное с защитой Родины, военнослужащий может получить выплату в размере 100 тысяч гривен. Это возможно при условии, что контузия, травма или увечье были получены во время выполнения боевых задач.

Такая сумма выплачивается ежемесячно в течение всего времени, пока защитник проходит лечение в стационаре или находится в отпуске по лечению после тяжелого ранения.

Законодательство также предусматривает единовременную денежную помощь даже при частичной утрате трудоспособности вследствие ранения, контузии, травмы, увечья, заболевания или присвоения группы инвалидности. Конечно, на выплату гражданин может рассчитывать, если пострадал при защите Родины или при исполнении обязанностей военной службы.

Еще один вид ежегодной выплаты – это материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов. Ее размер достигает месячного денежного обеспечения. А дополнительно военные могут получать денежную помощь на оздоровление.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Напомним, суд рассматривал дело военного, получившего ранение во время боевого задания из-за падения боеприпаса с дрона. Сначала ВВК определила травму как легкую, хотя впоследствии ее квалификацию изменили на тяжелую. Поэтому мужчина требовал выплатить ему дополнительное вознаграждение в размере до 100 тысяч гривен не только за период стационарного лечения, но и за время отпуска по болезни.

Суд не поддержал его, мотивируя это тем, что справка, в которой травма уже была квалифицирована иначе, была выдана для определения годности к службе, а не для пересмотра вопроса о выплатах.

Кроме того, Верховная Рада приняла закон, который усиливает гарантии для раненых военных во время лечения и реабилитации. В частности, раненым защитникам и освобожденным из плена гарантируется полное сохранение всех видов денежного обеспечения на период лечения или реабилитации. При этом предусмотрено улучшенное питание и равноправная бесплатная медицинская помощь.