Міноборони пояснило, на оформлення яких документів військовослужбовці після поранення мають звернути увагу.

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Чому військовим варто перевіряти документи після поранення?

Після поранення військовослужбовець не зобов'язаний сам контролювати оформлення всіх медичних документів. Але від того, як вони заповнені, залежить дуже багато важливих речей:

проходження ВЛК і встановлення, чи пов'язане поранення зі службою;

призначення додаткових виплат під час лікування або відпустки;

оцінювання стану здоров'я для визначення інвалідності;

отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни;

виплата одноразової грошової допомоги (ОГД) у разі інвалідності.

Помилки в документах не позбавляють прав, але через них документи повертають на доопрацювання, і процес може затягнутися на місяці.

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На які документи слід звернути увагу?

Первинна медична картка (ПМК)

Це перший документ, який заповнюють одразу після поранення ще до госпіталізації. Вона підтверджує факт надання первинної медичної допомоги і є одним із ключових джерел для оформлення довідки про обставини поранення.

Виписка з лікарні

Після лікування видається виписка з медичної карти. У ній мають бути:

усі діагнози – включно з травмами, які могли виявити пізніше (наприклад, переломи);

точна дата поранення – вона має збігатися з іншими документами.

Якщо дані неповні або неточні, це може вплинути на рішення ВЛК або встановлення інвалідності. Виписки потрібно зберігати і надавати при всіх подальших оглядах.

Довідка про обставини травми – головний документ

Це офіційна довідка (додаток 5 до наказу МО №402), яка потрібна для:

встановлення причинного зв'язку поранення;

отримання виплат, включно з ОГД;

підтвердження права на додаткові допомоги;

оскарження рішень ВЛК.

На що звертають увагу: правильні особисті дані; точна дата і обставини поранення; повний перелік ушкоджень; узгодженість з іншими документами (ПМК, журнали бойових дій тощо).

У довідці обов'язково має бути зазначено, що поранення:

не пов'язане з правопорушенням;

не сталося у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння;

не було навмисним самоушкодженням.

Без цього формулювання документи на ОГД повертають на доопрацювання.

Причинний зв'язок встановлює тільки ВЛК. Командир, медики частини чи кадрові служби цього не роблять – вони лише готують документи.

Оформлення довідки про обставини поранення відбувається по-різному залежно від ситуації.

Якщо поранення сталося внаслідок дій противника, службове розслідування не проводиться. У такому випадку збирають усі необхідні медичні та службові дані, командир видає відповідний наказ, після чого на його підставі довідку оформлюють в електронній системі, а військовослужбовець отримує її копію.

Якщо ж подія не пов'язана з противником, спочатку обов'язково проводиться службове розслідування, за результатами якого складаються акти. Після цього також видається наказ командира і оформлюється довідка через електронну систему з подальшою видачею копії військовому.

Довідка про участь у бойових діях

Це окремий документ (додаток 6 до постанови КМУ №413), який потрібен для:

отримання статусу УБД;

підтвердження зв'язку хвороби зі службою під час ВЛК.

Її оформлює військова частина. Якщо цього не зробили – військовий може ініціювати процес самостійно.

Як зберігати документи

Усі медичні та адміністративні документи, які оформлюються під час лікування, варто зберігати в оригіналах і одразу робити з них копії.

Надалі знадобляться такі документи:

військово-обліковий документ;

первинна медична картка;

виписки з медичної карти за кожен період стаціонарного лікування;

довідка про обставини травми (додаток 5 до наказу МО №402);

довідка про безпосередню участь у бойових діях (додаток 6 до постанови КМУ №413);

витяг з облікової документації (форма 12).

Якщо є помилки в документах

Помилки (дата, діагноз, формулювання) потрібно виправляти через:

медичний заклад;

військову частину;

ТЦК та СП.

Краще виправити до подачі документів. Якщо вже подані – теж можна виправити, але це займе більше часу.

Якщо документи з'явилися пізніше, можна повторно звернутися до ВЛК із заявою для перегляду причинного зв'язку.

Якщо військовослужбовець не погоджується з постановою ВЛК – зокрема з визначеним причинним зв'язком – він має право оскаржити її у вищій за рівнем ВЛК або в судовому порядку. Строк оскарження – 30 днів з дати прийняття рішення.