Документ для оформлення пільг можна отримати через Дію: кому доступна нова послуга

Українці тепер можуть легко отримати витяг з Реєстру ветеранів. Нова послуга доступна на порталі Дія.

Хто може отримати витяг з Реєстру ветеранів

Учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни та члени родини загиблого (померлого) військовослужбовця можуть швидко отримати дані, що містяться в Реєстрі ветеранів. Важливо, щоб інформація була зареєстрована в ЄДРВВ, інакше скористатися послугою не вийде. Про це повідомили в Міністерстві у справах ветеранів.

Послугу запустили спільно з Міністерством цифрової трансформації, аби люди мали легший доступ до отримання паперів, необхідних для підтвердження статусу в державних установах.

Подати заявку на формування витягу можуть:

учасники бойових дій;

учасники війни;

люди з інвалідністю внаслідок війни;

члени сім'ї загиблого (померлого) ветерана чи ветеранки війни;

члени сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України;

постраждалі учасники Революції Гідності;

особи з особливими заслугами перед Батьківщиною.

У відомстві уточнили, що витяг можуть вимагати для оформлення передбачених державою пільг та соціальних гарантій ветеранів. Також за його допомогою можна захистити права членів сімей полеглих воїнів.

Алгоритм дій

Ті громадяни, яким потрібно отримати витяг повинні авторизуватися на порталі Дія та оберіть послугу "Витяг з Реєстру ветеранів", що розташований у розділі Ветеран PRO.

Перед відправленням заявки рекомендується перевірити дані заяви і вже потім натиснути "Готово".

Дія передасть запит до ЄДРВВ та повідомить про його успішне подання. Після опрацювання запиту результат надійде в особистий кабінет на порталі Дія й на електронну пошту,

– повідомили в Мінветеранів.

В отриманому документі знайдете QR-код для перевірки достовірності та кваліфікований електронний підпис Міністерства у справах ветеранів України.

До слова, послугу цього разу масштабували. Тепер витяг можуть отримати діти ветеранів і ветеранок навіть до досягнення 23 років, або ж їхні представники. Документ надають адміністратори центрів надання адміністративних послуг. Він може знадобитися, зокрема, для оформлення державної цільової підтримки на здобуття освіти.