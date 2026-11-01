Документ для оформления льгот можно получить через Дию: кому доступна новая услуга

Кто может получить выписку из Реестра ветеранов / Коллаж 24 Канала
Украинцы теперь могут легко получить выписку из Реестра ветеранов. Новая услуга доступна на портале Дия.
Кто может получить выписку из Реестра ветеранов
Участники боевых действий, люди с инвалидностью вследствие войны и члены семьи погибшего (умершего) военнослужащего могут быстро получить данные, содержащиеся в Реестре ветеранов. Важно, чтобы информация была зарегистрирована в ЕГРВВ, иначе воспользоваться услугой не получится. Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов.
Услугу запустили совместно с Министерством цифровой трансформации, чтобы люди имели более легкий доступ к получению документов, необходимых для подтверждения статуса в государственных учреждениях.
Подать заявку на оформление выписки могут:
- участники боевых действий;
- участники войны;
- люди с инвалидностью вследствие войны;
- члены семьи погибшего (умершего) ветерана войны;
- члены семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины;
- пострадавшие участники Революции Достоинства;
- лица с особыми заслугами перед Родиной.
В ведомстве уточнили, что выписку могут потребовать для оформления предусмотренных государством льгот и социальных гарантий ветеранов. Также с его помощью можно защитить права членов семей погибших воинов.
Алгоритм действий
Граждане, которым необходимо получить выписку, должны авторизоваться на портале Дия и выбрать услугу "Выписка из Реестра ветеранов", что расположено в разделе "Ветеран PRO".
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Перед отправкой заявки рекомендуется проверить данные заявления и уже затем нажать "Готово".
"Дия" передаст запрос в ЕГРВВ и сообщит о его успешной отправке. После обработки запроса результат поступит в личный кабинет на портале Дия и на электронную почту
В полученном документе вы найдете QR-код для проверки подлинности и квалифицированную электронную подпись Министерства по делам ветеранов Украины.
К слову, на этот раз услугу расширили. Теперь выписку могут получить дети ветеранов и ветеранок даже до достижения 23 лет, либо их представители. Документ выдают администраторы центров предоставления административных услуг. Он может понадобиться, в частности, для оформления государственной целевой поддержки на получение образования.
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