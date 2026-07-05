Виїзд дитини за кордон: які документи потрібні у 2026 році

Станом на сьогодні чимало укранців перетинають кордон з різних причин. Часто це роблять й неповнолітні діти. Однак, для них існують певні правила, яких слід дотримуватися.

Які документи потрібні дитині для виїзду за межі України

Детальніше про них розповіли у Міністерстві внутрішніх справ України.

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Слід одразу зазначити, що до 16 років діти можуть подорожувати лише в супроводі дорослих людей. Зокрема, аби дитина могла перетнути кордон, потрібен один із таких документів:

закордонний паспорт дитини;

дипломатичний або службовий паспорт;

проїзний документ дитини (якщо він чинний);

дані дитини, які внесені у закордонний паспорт одного з батьків, або свідоцтво про народження дитини (але ці норми діють тільки під час воєнного стану).

Якщо ж дитина, яка молодша 16 років, виїжджає з України з одним із батьків, то потрібно надати нотаріальну згоду другого з батьків. Там також слід вказати країну та строку поїздки.

Але іноді бувають обставини, коли не потрібна згода іншого з батьків. Серед таких випадків:

один із батьків є іноземцем або особою без громадянства; наявний запис у паспорті про виїзд на постійне проживання за кордон; є документи про смерть, позбавлення батьківських прав або зникнення безвісти другого з батьків. надано рішення суду про дозвіл на виїзд без згоди. якщо мати одинока (підтверджується довідкою з РАЦСу); коли є довідка про заборгованість зі сплати аліментів понад 4 місяці; дитина має інвалідність або серйозне захворювання.

У випадку, коли дитину супроводжує не батько чи мати, потрібна нотаріальна згода обох батьків на виїзд. Там мають зазначити супроводжуючу особу, країну та строку поїздки.

Взагалі виїзд дітей, які не досягли 16 років, може здійснюватися в супроводі одного з батьків, а також інших родичів – баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима.

У супроводі можуть бути не тільки родичів. Але вони повинні бути уповноважені одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування.

Таким чином, діти, для виїзду за межі України, повинні мати певні документи та супровід. Якщо ж вони перетинають кордон з одним з батьків або іншими дорослими, то виникають різні нюанси.

Що ще слід знати про виїзд за кордон

Жінки можуть перетинати український кордон. Це стосується навіть жінок, які перебувають на військовому обліку.

Водночас у травні уряд скасував обмеження на виїзд жінок за кордон. Раніше обмеження охоплювали багато категорій українок – судді, керівниці державних підприємств тощо.