Більшість громадянок України можуть виїхати за кордон у липні

Жінки в Україні не підпадають під заборону на виїзд з України під час воєнного стану. Це стосується і громадянок, які перебувають на військовому обліку, але не проходять військову службу (фармацевти, медичні працівники), зазначають у Департаменті правового забезпечення Дніпровської міської ради.

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Крім того, обмеження на виїзд більше не поширюється на жінок, які працюють в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування, у судах та на державних підприємствах. Постанова Кабміну №623 щодо цього набула чинності 20 травня, зазначили у Державній прикордонній службі.

До речі, перевірити, чи можуть громадяни виїхати за кордон, можна через сервіс "Особистий кабінет". Після того, як особа авторизується, система автоматично проводить перевірку та відображає результат. Втім, варто пам'ятати, що обмеження, які пов'язані з воєнним станом та спеціальними правилами перетину кордону, на сервісі не відображаються.

Які жінки не можуть безперешкодно виїхати з країни

Однак, попри Постанову №623 зберігає чинність пункт 2-15 Правил, який регламентує порядок виїзду військовослужбовців під час воєнного стану.

Річ у тім, що перетин державного кордону військовослужбовцями здійснюється на підставі рішень Міноборони України або керівників інших військових формувань.

Саме тому жінки-військовослужбовці можуть виїжджати за кордон лише за наявності дозволу командування.

Крім того, якщо навіть відсутня загальна заборона на виїзд, така можливість може бути обмежена через окремі випадки в законі, як-от кримінальне впровадження, невиконання судових рішень тощо.