У чому звинувачується військовозобов'язаний?

Чоловік має третю групу інвалідності й ВЛК визнала його придатним для служби в частинах забезпечення. Проте від отримання повістки він відмовився та пішов з ТЦК. Про це йдеться в матеріалах справи №342/1484/24.

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Військовозобов'язаний потрапив до ТЦК у липні 2024 року. Одразу ж він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в небойових формуваннях, тобто в тих підрозділах, що займаються логістикою, технічним обслуговуванням, ремонтом техніки тощо.

У листопаді того ж року чоловік отримав повістку про вимогу з'явитися в ТЦК і надалі поїхати у військову частину. Військовозобов'язаний знав про висновок ВЛК і був повідомлений, що служитиме на небойових посадах.

Але він відмовився від мобілізації та, діючи умисно, пішов з ТЦК. Представники центру заявили про те, що військовозобов'язаний ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.

Чоловік спочатку не визнавав своєї провини, але пізніше погодився, що вчинив кримінальне правопорушення. Як з'ясувалося, після висновку ВЛК обвинувачуваний оформив відстрочку за наявності третьої групи інвалідності, тому покаявся у скоєному та просив серйозно його не карати. Крім того, він вже направлявся до військових частин, але через стан здоров'я його не брали на службу.

На судовому засіданні також були свідки, які довели, що чоловік свідомо відмовився від повістки. Працівники ТЦК показали відповідний акт про відмову.

Суд виніс вирок

Врахувавши всі докази й наявні матеріали, суд визнав військовозобов'язаного винним в ухиленні від мобілізації й призначив йому три роки позбавлення волі. Але стаття 75 Кримінального кодексу дозволила змінити покарання на випробування іспитовим строком на один рік і 6 місяців.

Було визначено, що злочин, учинений чоловіком, був нескладним, а сам він раніше не судимий, має позитивну характеристику, оформив інвалідність третьої групи та щиро розкаявся. Саме таке покарання суд вважає прийнятним за цих умов.

Фактично таке покарання є найменшим для особи, яка не може серйозно вплинути на бойові дії на фронті через стан здоров'я, враховуючи, що військові частини відмовлялися брати чоловіка. Наявність відстрочки доводить, що військовозобов'язаний цілком мав право не служити.

Що загрожує за ігнорування повістки?

Ігнорування повістки від ТЦК без поважних причин може призвести до адміністративної відповідальності для військовозобов'язаного. Після оповіщення людина має з'явитися до територіального центру комплектування у визначений строк, а у разі неможливості зробити це повинна документально підтвердити поважну причину неявки.

Якщо таких підтверджень немає, ТЦК може скласти протокол про адміністративне правопорушення та накласти штраф.

Водночас Кабмін затвердив перелік поважних причин для неявки, серед яких, зокрема, хвороба чи інші обставини, що унеможливлюють прибуття.