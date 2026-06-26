В чём обвиняется военнообязанный?

У мужчины третья группа инвалидности, и ВВК признала его годным к службе в частях обеспечения. Однако он отказался принимать повестку и ушел из ТЦК. Об этом говорится в материалах дела №342/1484/24.

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Военнообязанный попал в ТЦК в июле 2024 года. Сразу же он прошел военно-медицинскую комиссию, которая признала его годным к службе в небоевых формированиях, то есть в тех подразделениях, которые занимаются логистикой, техническим обслуживанием, ремонтом техники и т. п.

В ноябре того же года мужчина получил повестку с требованием явиться в ТЦК и в дальнейшем отправиться в воинскую часть. Военнообязанный знал о заключении ВВК и был уведомлен, что будет служить на небоевых должностях.

Однако он отказался от мобилизации и, действуя умышленно, покинул ТЦК. Представители центра заявили, что военнообязанный уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации.

Мужчина сначала не признавал своей вины, но позже согласился, что совершил уголовное правонарушение. Как выяснилось, после заключения ВВК обвиняемый оформил отсрочку в связи с наличием третьей группы инвалидности, поэтому раскаялся в содеянном и просил не наказывать его слишком строго. Кроме того, его уже направляли в воинские части, но из-за состояния здоровья его не принимали на службу.

На судебном заседании также присутствовали свидетели, которые доказали, что мужчина сознательно отказался от повестки. Сотрудники ТЦК предъявили соответствующий акт об отказе.

Суд вынес приговор

Учтя все доказательства и имеющиеся материалы, суд признал военнообязанного виновным в уклонении от мобилизации и назначил ему три года лишения свободы. Однако статья 75 Уголовного кодекса позволила заменить наказание испытательным сроком продолжительностью один год и шесть месяцев.

Было установлено, что преступление, совершенное мужчиной, было несложным, а сам он ранее не судим, имеет положительную характеристику, оформил инвалидность третьей группы и искренне раскаялся. Именно такое наказание суд считает приемлемым в данных условиях.

Фактически такое наказание является минимальным для лица, которое не может серьезно повлиять на боевые действия на фронте из-за состояния здоровья, учитывая, что воинские части отказывались принимать этого мужчину. Наличие отсрочки доказывает, что военнообязанный вполне имел право не служить.

Что грозит за игнорирование повестки?

Игнорирование повестки от ТЦК без уважительных причин может привести к административной ответственности для военнообязанного. После получения уведомления человек должен явиться в территориальный центр комплектования в установленный срок, а в случае невозможности сделать это — документально подтвердить уважительную причину неявки.

Если таких подтверждений нет, ТЦК может составить протокол об административном правонарушении и наложить штраф.

В то же время Кабмин утвердил перечень уважительных причин для неявки, среди которых, в частности, болезнь или другие обстоятельства, делающие прибытие невозможным.