Об этом сообщили в Харьковском ТЦК и СП.

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Каковы последствия игнорирования врученной повестки?

Надлежащая вручка повестки – лично под подпись или по почте – означает, что гражданин официально уведомлен о вызове и несет ответственность в случае неявки.

В ТЦК и СП отметили, что после такой вручки лицо считается надлежащим образом предупрежденным о возможных последствиях уклонения, предусмотренных законодательством Украины, речь идет как об административной, так и об уголовной ответственности.

За неявку по повестке предусмотрен штраф в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен, а также возможно объявление в розыск.

В центре комплектования подчеркнули, что регулярное игнорирование вызовов грозит правовыми ограничениями и уголовным преследованием. Особенно строго наказывается неявка по так называемой "боевой повестке" — это квалифицируется как прямое уклонение от призыва по мобилизации и влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Как будут направляться повестки в 2026 году?

В условиях военного положения повестки в ТЦК могут вручаться лично или отправляться по почте. В обоих случаях документ имеет статус официального вызова, требующего обязательной явки в назначенное время.

Повестки сегодня оформляются либо в виде бумажного документа, выдаваемого сотрудником ТЦК, либо в электронной форме через государственный реестр военнообязанных.

Повестку могут отправить по почте только по адресу проживания, который гражданин указал при обновлении своих учетных данных. Если же военнообязанный не уточнил фактическое место проживания, письмо направят по его официально зарегистрированному месту проживания.

На то, чтобы забрать заказное письмо от ТЦК из почтового отделения, мужчинам предоставляется три дня.

В случае отправки повестки по почте срок явки в ТЦК исчисляется с даты отправки: до 7 дней в пределах областных центров и до 10 дней для других населенных пунктов.

Каждый факт отправки или личной вручения документа фиксируется в системе "Оберег". Гражданин, получивший повестку, должен явиться в указанное место в установленный срок.

Если же явиться в ТЦК вовремя нет возможности, необходимо в течение трех дней сообщить о причинах отсутствия. Уважительными считаются, в частности, болезнь, чрезвычайные ситуации природного или военного характера, смерть родственников и другие объективные обстоятельства.

В случаях, когда гражданина обвиняют в неявке по повестке, которую он не получал, следует предоставить официальные подтверждения этого факта. При наличии соответствующих документов такое нарушение снимается.