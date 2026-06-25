По этому контракту придется служить 24 месяца, сообщают в министерстве.

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Какие условия службы и выплаты предусматривает новый контракт

Новый базовый контракт доступен как военнообязанным, так и действующим военнослужащим. Его могут заключить делопроизводители, бухгалтеры, повара, мастера и другие специалисты, которые служат не на боевых и не на пехотно-штурмовых должностях.

Кем можно служить на небоевых должностях по новому контракту / Фото Минобороны

По окончании контракта военнослужащий гарантированно получает не менее шести месяцев отсрочки.

Её продолжительность может быть больше:

за каждый день выполнения боевых задач добавляется еще один день отсрочки;

за каждый год службы до 2022 года — еще один месяц.

Общий срок отсрочки определяется с учётом всех оснований.

Базовое денежное обеспечение состоит из:

20 тысяч гривен базовой ставки;

до 10 тысяч гривен дополнительного вознаграждения за выполнение задач в тылу.

Таким образом, военнослужащий на небоевой должности будет получать не менее 30 гривен в месяц.

Окончательная сумма зависит от выслуги лет, воинского звания, должности и выполненных задач.

Следует понимать, что во время войны тыловиков могут привлечь к выполнению боевых задач.

В частности, за работу на пункте управления, в штабе или за непосредственное участие в боевых действиях денежное обеспечение будет начисляться по условиям боевого контракта.

Если же военнослужащий будет выполнять задачи на передовой, выплаты будут производиться по нормам пехотно-штурмового контракта.

При первом заключении контракта также выплачивается единовременное пособие от 27 до 33 тысяч гривен (в зависимости от воинского звания). Кроме того, раз в год военные могут получить пособие на оздоровление – от 20 тысяч гривен.

Напомним, что Минобороны также вводит систему вознаграждений для военных, разрабатывающих новые технологии и решения для фронта. Правительство уже поддержало новый порядок лицензирования таких разработок. Это позволит передавать их в серийное производство через прозрачный механизм на платной основе. Авторы военных разработок будут получать не менее 25% доходов от их лицензирования.