Что известно о наградах для военных
Таким образом, в правительстве хотят вознаграждать тех, кто разрабатывает решения для фронта, о чем сообщил министр обороны Михаил Федоров.
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Он сообщил, что по инициативе Минобороны правительство поддержало новый порядок лицензирования оборонных технологий, разработанных в Силах обороны. Таким образом, государство сможет передавать военные разработки в серийное производство через прозрачный механизм лицензирования на платной основе.
Не менее 25% средств от лицензирования будут получать военные, являющиеся авторами этих разработок.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Отмечается, что новый механизм формирует:
- справедливую систему вознаграждения для военных;
- а также конкурентные правила работы с государственными разработками.
А остальные средства будут направлены на развитие оборонных инноваций. Речь идет об укреплении подразделений, где рождаются новые решения, развитии новых технологий и защите прав интеллектуальной собственности.
Как подчеркнул Федоров, новые задачи — это быстро масштабировать лучшие решения для фронта, а также справедливо вознаграждать авторов этих решений.
Что еще известно о выплатах военным
Напомним, что правительство изменило правила начисления зарплат военным. Согласно постановлению, были введены дополнительные вознаграждения.
СМИ писали, что финансирование будет осуществлено в рамках действующего бюджета Минобороны, а также резерва средств Минфина. Также финансирование произойдет за счет кредита от ЕС.