Куди йдуть мобілізовані "непридатні"?

ТЦК мобілізують громадян, яких не беруть військові частини через їхній вік чи стан здоров'я. Тоді такі люди вже перебувають у війську й оформлюються на роботу в територіальні центри комплектування. Про це Дмитро Лубінець розповів в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Проблема полягає в тому, що під час мобілізації відповідальні особи не враховують медичні документи й скарги людей. Про ці порушення мобілізаційних заходів Офісу омбудсмана відомо.

Єдиний шлях для таких мобілізованих – робота в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Додамо, що в самих ТЦК часто говорять про те, що велика частина їхніх працівників мають бойовий досвід. Але нерідко там працюють саме непридатні для служби громадяни.

Дмитро Лубінець каже, що в більшості випадків людина розповідає про свої захворювання, мають відповідні документи. Але на військово-лікарській комісії ці дані не враховують і дозволяють мобілізувати таких людей.

Як результат, знову ж таки, у нас мобілізують людей, а потім їх не хочуть забирати військові частини,

– підсумував Уповноважений.

За словами Лубінця, люди, які непридатні до служби, не можуть виконувати бойові завдання, а тому часто військові частини їх не беруть.

Загалом Дмитро Лубінець каже, що порушень під час мобілізації є чимало, проте він публічно не розповідає навіть про 1% таких випадків. При цьому робота з розслідування та протидії незаконній мобілізації триває.

Як діяти після незаконної мобілізації?

ВЛК часто проводиться формально й без врахування реального стану здоров'я. Адвокати "Правової позиції" розповіли, що рішення цілком можна оскаржити. Так їхнього клієнта мобілізували й визнали придатним для служби лише в частинах забезпечення. Але правда полягала в тому, що хронічні проблеми і потреба в лікуванні цього чоловіка взагалі не давали йому можливості перебувати у війську.

Тому, аби звільнити його після незаконної мобілізації, експерти підготували рапорт командуванню частини про необхідність повторного ВЛК. Паралельно скаргу направили до Міністерства оборони України, написавши про порушення процедури та недостовірності попереднього медичного висновку.

Крім того, всі наявні медичні документи та результати обстежень теж довели право чоловіка на звільнення.

Тож якщо людина має право не служити через вік чи стан здоров'я, то це можна довести. Правильно підготовлена претензія та документи допомагають розв'язати проблему в більшості таких випадків.

За незаконну мобілізацію каратимуть посадовців

У Верховній Раді прийняли за основу законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність для посадовців ТЦК та членів ВЛК за порушення порядку мобілізації та проведення медичних оглядів. Зокрема, йдеться про випадки незаконного призову, неправомірного визнання придатності або непридатності до служби, а також інші зловживання під час роботи цих структур.

Законопроєктом пропонується встановити покарання аж до позбавлення волі – до 8 років у найтяжчих випадках.