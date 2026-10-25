Зустрічі без кордонів: Верховний Суд дозволив дітям виїжджати до батьків в іншу країну

Верховний Суд підтвердив право дитини на тимчасовий виїзд за кордон для регулярних зустрічей із батьком, який проживає в іншій країні. Судді визначили, що такі візити мають регулюватися спеціальними міжнародними правилами захисту прав дітей.

Спеціальні норми замість загальних заборон

Судова практика отримала важливе роз'яснення щодо участі батьків в опіці над дітьми за умови проживання в різних країнах. Батько дитини звернувся до суду з вимогою встановити чіткий графік зустрічей та зобов'язати матір організовувати тимчасові поїздки дитини за кордон для побачень із ним. Про це свідчить постанова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду у справі №521/9617/24.

Судовий позов передбачав, що малеча зможе приїжджати до батька у періоди його життя за межами країни у супроводі матері або бабусі, чи дідуся. Перша та апеляційна інстанції задовольнили такі вимоги, після чого справу переглянув найвищий суд.

Касаційний цивільний суд підкреслив, що право дитини на регулярні прямі контакти з обома батьками є безумовним. Навіть якщо батько чи мати мешкають окремо або в іншій державі, вони не лише мають законне право на особисте спілкування, а й несуть прямий обов'язок брати участь у вихованні.

Між батьками, за інформацією суду, існує конфлікт щодо визначення способу участі батька, діда та баби у спілкуванні з малолітнім та у його вихованні.

Відповідачкою вчиняються дії, пов'язані із періодичним створенням перешкод у спілкуванні батька із сином, діда та баби з онуком. Встановлено, що матеріали справи не містять доказів на підтвердження того, що позивачі мають негативний вплив на дитину та що їхнє спілкування з дитиною несе загрозу її нормальному розвиткові,

– визначив суддя.

Під час розгляду виникло питання щодо застосування частини 5 статті 157 Сімейного кодексу України, яка зазвичай регламентує обмеження на виїзд неповнолітніх без згоди іншого з подружжя. Проте судді зазначили, що ця норма тут не може застосовуватися, адже мета поїздки зовсім інша – це не постійна зміна місця проживання, а тимчасове перебування з рідною людиною.

Прямий захист прав батьків в еміграції

Верховний Суд дійшов висновку, що для таких спорів діють спеціальні норми:

частина 2 статті 10 Конвенції про права дитини;

статті 16 та 16-1 Закону України Про охорону дитинства.

Саме вони встановлюють чіткі правила підтримання особистого зв'язку з батьками, які проживають за кордоном.

Це рішення встановлює важливий прецедент для тисяч розлучених українських родин, розділених кордоном. Тепер той з батьків, хто перебуває за межами України, має значно більше правових підстав домогтися регулярних візитів дитини через суд, у тому числі за супроводу інших близьких родичів.

Нагадаємо, для батьків запроваджено механізм спільної опіки в сімейному праві. Це варіант рівного розподілу прав та обов'язків між батьками щодо виховання дитини після розлучення.

Судова практика в Україні вже показала можливість застосування моделі спільної опіки, враховуючи інтереси дитини.