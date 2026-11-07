Скільки дійсна ВЛК в Україні та коли потрібно проходити її повторно

Висновок військово-лікарської комісії не завжди залишається чинним безстроково. Під час воєнного стану для окремих категорій військовозобов'язаних діють обмежені строки його актуальності. Повторний медогляд також можуть призначити через зміни стану здоров'я або після тимчасової непридатності.

Скільки часу діє висновок військово-лікарської комісії

Під час дії воєнного стану та мобілізації постанова ВЛК залишається чинною рівно один рік від дня завершення медичного огляду, про що повідомили у центрі правової допомоги. Головне правило полягає в тому, що відлік ведеться не від дати видачі паперової довідки чи внесення запису в реєстр, а безпосередньо з моменту ухвалення рішення лікарями, розповіли у Центрі правової допомоги. Якщо обстеження завершили, наприклад, 15 вересня 2025 року, то рівно через рік юридична сила медичного висновку вичерпується.

У мирний період цей термін становив п'ять років, через що чимало громадян помилково вважають свій старий вердикт безстроковим. Проте стан організму динамічний: за дванадцять місяців людина може отримати травму, перенести операцію або здобути хронічне ускладнення. Відповідно, застарілий документ більше не відображає реальний рівень придатності до військової служби.

У яких випадках направляють на повторне проходження ВЛК

Перша й найбільш стандартна причина – завершення передбаченого законом однорічного строку дії довідки. У такому разі Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) має законні підстави направити людину на нову комісію під час уточнення облікових даних чи реалізації мобілізаційних розпоряджень.

Водночас чекати закінчення року зовсім не обов'язково, якщо відбулися суттєві зміни зі здоров'ям. Проходження повторної комісії стає критично необхідним за таких обставин:

встановлення нового діагнозу або отримання групи інвалідності;

перенесене оперативне втручання, тяжке поранення або травма;

розвиток стійких розладів функцій організму чи лікування в стаціонарі;

необхідність надати документи, які комісія не врахувала попереднього разу.

Усі свіжі медичні виписки, результати МРТ, КТ, лабораторних аналізів та епікризи слід підготувати завчасно. Повторний огляд дає змогу юридично закріпити актуальний статус, що захищає громадянина від неправомірних висновків.

Що робити після тимчасової непридатності та як перевірити терміни

Окремим випадком є встановлення статусу тимчасової непридатності до служби, який призначають для реабілітації чи лікування. Це не остаточне звільнення від обов'язку, а відтермінування: комісія фіксує конкретний строк одужання, після спливу якого військовозобов'язаний повинен обов'язково з'явитися на повторний медогляд.

Щоб не наражатися на штрафи за порушення правил військового обліку, варто самостійно контролювати свої документи:

знайдіть оригінал або копію останньої постанови комісії та визначте точну дату її складання;

додайте рівно один рік, щоб знати крайній день актуальності висновку;

зіставте ці відомості зі своїм електронним документом у мобільному застосунку "Резерв+".

Чому влада змінила підходи до медичного огляду військовозобов'язаних

Раніше в Україні діяли менш суворі часові межі для проходження комісій, що створювало прогалини під час мобілізаційного планування. З початком повномасштабного вторгнення та запровадженням воєнного стану держава оптимізувала військовий облік, скоротивши дію рішень ВЛК до 12 місяців. Це дозволяє оперативно бачити реальний мобілізаційний ресурс та уникати призову осіб із критичними розладами здоров'я.

До слова, від проходження ВЛК на звільняють бронювання чи відстрочка. Проходження медогляду залишається обов'язковим для військовозобов'язаних та резервістів, жінок із медичною або фармацевтичною освітою, осіб, які змінюють статус із призовника на військовозобов'язаного. Перед повторним проходженням комісії варто підготувати медичні виписка та висновки лікарів, аби прискорити розгляд документів.