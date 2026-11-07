Сколько действует заключение ВВК в Украине и когда необходимо пройти его повторно

Как долго действует заключение военно-медицинской комиссии

Во время действия военного положения и мобилизации постановление ВВК остается в силе ровно один год со дня завершения медицинского осмотра, что сообщили в центре правовой помощи. Главное правило заключается в том, что отсчет ведется не с даты выдачи бумажной справки или внесения записи в реестр, а непосредственно с момента принятия решения врачами, рассказали в Центре правовой помощи. Если обследование завершилось, например, 15 сентября 2025 года, то ровно через год юридическая сила медицинского заключения истекает.

Adv

В мирное время этот срок составлял пять лет, поэтому многие граждане ошибочно считают свой старый вердикт бессрочным. Однако состояние организма динамично: за двенадцать месяцев человек может получить травму, перенести операцию или приобрести хроническое осложнение. Соответственно, устаревший документ больше не отражает реальный уровень годности к военной службе.

Реклама

В каких случаях направляют на повторное прохождение ВВК

Первая и наиболее типичная причина – истечение предусмотренного законом годичного срока действия справки. В таком случае Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) имеет законные основания направить человека на новую комиссию при уточнении учетных данных или выполнении мобилизационных распоряжений.

В то же время ждать истечения года вовсе не обязательно, если произошли существенные изменения в состоянии здоровья. Прохождение повторной комиссии становится крайне необходимым при следующих обстоятельствах:

установление нового диагноза или присвоение группы инвалидности;

перенесенное оперативное вмешательство, тяжелое ранение или травма;

развитие стойких нарушений функций организма или лечение в стационаре;

необходимость предоставить документы, которые комиссия не учла в прошлый раз.

Все свежие медицинские выписки, результаты МРТ, КТ, лабораторных анализов и эпикризы следует подготовить заранее. Повторный осмотр позволяет юридически закрепить актуальный статус, что защищает гражданина от неправомерных выводов.

Реклама

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Что делать после временной негодности и как проверить сроки

Отдельным случаем является установление статуса временной негодности к службе, который назначается для реабилитации или лечения. Это не окончательное освобождение от обязанности, а отсрочка: комиссия фиксирует конкретный срок выздоровления, по истечении которого военнообязанный должен обязательно явиться на повторный медосмотр.

Чтобы не подвергаться штрафам за нарушение правил воинского учета, следует самостоятельно контролировать свои документы:

найдите оригинал или копию последнего постановления комиссии и определите точную дату его составления;

прибавьте ровно один год, чтобы знать крайний срок действия заключения;

сопоставьте эти сведения со своим электронным документом в мобильном приложении "Резерв+".

Почему власти изменили подходы к медицинскому осмотру военнообязанных

Ранее в Украине действовали менее строгие временные ограничения для прохождения комиссий, что создавало пробелы при мобилизационном планировании. С началом полномасштабного вторжения и введением военного положения государство оптимизировало воинский учет, сократив срок действия решений ВВК до 12 месяцев. Это позволяет оперативно оценивать реальный мобилизационный ресурс и избегать призыва лиц с критическими нарушениями здоровья.

Реклама

К слову, с прохождение ВВК не освобождают от бронирования или отсрочки. Прохождение медосмотра остается обязательным для военнообязанных и резервистов, женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, лиц, меняющих статус с призывника на военнообязанного. Перед повторным прохождением комиссии следует подготовить медицинские выписки и заключения врачей, чтобы ускорить рассмотрение документов.