ВВК во время войны: нужно ли проходить медицинское обследование тем, у кого есть отсрочка или бронь

Нужно ли проходить ВВК при наличии отсрочки или брони

Военнообязанные лица, которые уже получили действующую отсрочку от мобилизации или подали документы для ее оформления, не направляются на военно-медицинскую комиссию. Аналогичное правило действует и для забронированных работников предприятий, о чем разъяснили в Волынском ОТЦК и СП. В территориальных центрах комплектования нет законных оснований вызывать на медосмотр граждан с подтвержденной броней.

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Какие исключения существуют для военнообязанных

Важное исключение касается граждан, которые ранее имели статус "ограниченно годен". Такие лица обязаны повторно пройти ВВК в соответствии с обновленным законодательством, даже при наличии действующей отсрочки. Кроме того, если процесс бронирования или отсрочки еще продолжается и не завершен окончательно, в этот переходный период лицо могут законно направить на медицинский осмотр.

Прохождение медицинского осмотра остается обязательным для военнообязанных и резервистов, женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, лиц, меняющих статус с призывника на военнообязанного, а также тех, кто проходил предыдущий осмотр более пяти лет назад. Юристы советуют заранее подготовить собственные медицинские выписки и заключения врачей, чтобы ускорить рассмотрение документов комиссией.

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Сколько действует заключение комиссии во время военного положения

Во время действия военного положения решение военно-врачебной комиссии о годности к военной службе действует только один год со дня завершения медицинского осмотра. Напомним, что в мирное время этот срок составлял пять лет. Обновление медицинских данных позволяет государству располагать актуальной информацией о состоянии здоровья защитников.

К слову, существует категория людей, которые не должны проходити ВВК. Речь идет о гражданах Украины, имеющих право не служить в армии, при условии, что ранее они не были признаны ограниченно годными. Также эта обязанность не распространяется на лиц, имеющих бронирование. А значит, при прохождении медкомиссии бронь могут снять или не продлить.