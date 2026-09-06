Кто может не проходить ВВК во время военного положения

ВВК могут не проходить те граждане, которые имеют законное право не служить, при условии, что ранее они не были признаны ограниченно годными. Такой обязанности не имеют забронированные военнообязанные. Более того, если такой человек пройдет медкомиссию, то его бронь может быть снята или не продлена. Об этом рассказали эксперты на портале "Юристы.UA".

Пункт 63 Постановления Кабинета Министров Украины № 560 устанавливает четкую обязательную норму относительно отсрочки. Поскольку забронированное лицо не подлежит призыву, то определение его степени годности в настоящее время не имеет практического смысла для государства.

Это также подтверждают в Министерстве обороны Украины. Отмечается, что граждане с действующим бронированием не должны проходить военно-медицинскую комиссию. Исключением являются лишь случаи приема на службу по контракту, признания ограниченно годными к повторному осмотру или собственного желания лица.

Что делать в случае вызова на медосмотр

Юрист Владислав Дерий отметил, что военнообязанного, которого ранее не вызывали повестками на ВВК, не имеют права штрафовать за непрохождение осмотра в период действия отсрочки или бронирования. Кроме того, граждане не обязаны самостоятельно оформлять направление на комиссию через приложение "Резерв+".

Об этом стоит говорить с представителями ТЦК и ссылаться на приказ Минобороны. Если устные разъяснения не помогают, необходимо переходить к официальной переписке для фиксации отсрочки. Первым шагом является подача заявления в центр комплектования об аннулировании неправомерного направления на медкомиссию с приложением распечатанных сведений из приложения "Резерв+".

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Заявление следует направить заказным письмом с описью вложенного на почтовый адрес ТЦК или по электронной почте.

Вторым шагом является подача жалобы в областной ТЦК и Минобороны, дополнительно можно позвонить на их горячие линии.

Третьим шагом в случае принуждения является обращение в полицию и ГБР по поводу превышения служебных полномочий сотрудниками территориальных центров.

Напоследок, если за отказ от ВВК попытаются наложить штраф, такое постановление можно успешно обжаловать в судебном порядке.

Напомним, ТЦК могут вручить повестку военнообязанному даже при наличии действующей отсрочки или бронирования. Сам факт отсрочки не освобождает человека от обязанности реагировать на вызов ТЦК.

Повестка может касаться, в частности, уточнения военно-учетных данных, прохождения ВВК и других вопросов. Если человек без уважительной причины проигнорирует повестку, его могут объявить в розыск, а также наложить штраф.