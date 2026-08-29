Можно ли получить повестку, если есть бронь или отсрочка

В настоящее время это способ коммуникации между территориальным центром комплектования и военнообязанными, что сообщил адвокат АБ "Романа Сацика" Ярослав Хливный.

Повестку может получить любой, при этом неважно, есть ли отсрочка по бронированию или бронирование, или находитесь ли вы в розыске,

– пояснил эксперт.

Он добавил, что повестки бывают разных видов: для уточнения данных, прохождения ВВК и тому подобное. А "классическая позиция" лица с отсрочкой или бронированием, как правило, ошибочна – законодательство всегда обязывает человека отреагировать на уведомление ТЦК.

А в случае игнорирования повестки человека могут объявить в розыск. Также будет наложен штраф, если для неявки не было уважительной причины.

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Напомним, что лица с отсрочкой призыва имеют те же обязанности, что и другие военнообязанные. Поэтому даже в этом случае вызов в ТЦК является законным.

В то же время мобилизовать человека, находящегося на бронировании, нельзя. Но бронирование должно быть действующим и зафиксированным в реестре "Оберег".