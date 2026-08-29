Чи можна отримати повістку, якщо є бронь або відстрочка

Це наразі спосіб комунікації між територіальним центром комплектування та військовозобов'язанними, про що повідомив адвокат АБ "Романа Сацика" Ярослав Хлівний.

Повістку може отримати будь-хто, при цьому неважливо, чи є відстрочка бронювання, або чи ви перебуваєте в розшуку,

– пояснив експерт.

Він додав, що повістки можуть бути різних видів: щодо уточнення даних, проходження ВЛК і тому подібне. А "класична позиція" особи з відстрочкою чи бронювання зазвичай є помилковою – законодавство завжди зобов’язує людину відреагувати на повідомлення ТЦК.

А в разі ігнорування повістки людину можуть подати в розшук. Також буде стягнуто штраф, якщо для неявки не було поважної причини.

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Нагадаємо, що особи з відстрочкою під призову мають ті самі обов'язки, що й інші військовозобов'язані. Тому навіть у цьому випадку виклик до ТЦК є законним.

Водночас мобілізувати заброньовану людину не можуть. Але бронювання має бути чинним та зафіксованим у реєстрі "Оберіг".