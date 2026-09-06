Хто може не проходити ВЛК під час воєнного стану

ВЛК можуть не проходити ті громадяни, які мають законне право не служити, за умови, що раніше їх не було визнано обмежено придатними. Такого обов'язку не мають заброньовані військовозобов'язані. Ба більше, якщо така людина пройде медкомісію, то їй можуть зняти або не продовжити бронь. Про це розповіли експерти на порталі "Юристи.UA".

Пункт 63 Постанови Кабінету Міністрів України № 560 встановлює чітку обов'язкову норму щодо відстрочки. Оскільки заброньована особа не підлягає призову, то визначення її ступеня придатності на цей час не має практичного сенсу для держави.

Це також підтверджують у Міністерстві оборони України. Зазначається, що громадяни з чинним бронюванням не повинні проходити військово-лікарську комісію. Винятком є лише випадки прийняття на службу за контрактом, визнання обмежено придатними для повторного огляду або власне бажання особи.

Що робити у разі виклику на медогляд

Юрист Владислав Дерій зауважив, що військовозобов'язаного, якого раніше не викликали повістками на ВЛК, не мають права штрафувати за непроходження під час дії відстрочки чи бронювання. Крім того, громадяни не зобов'язані самостійно формувати направлення на комісію через застосунок Резерв+.

Про це варто говорити з представниками ТЦК і посилатися на Наказ Міноборони. Якщо усні роз'яснення не діють, необхідно переходити до офіційного листування для фіксації відстрочки. Першим кроком є подання заяви до центру комплектування про анулювання неправомірного направлення на медкомісію з додаванням видрукованих відомостей із застосунку Резерв+.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Заяву слід направити рекомендованим листом з описом вкладеного на поштову адресу ТЦК або електронною поштою.

Другим кроком є подання скарги до обласного ТЦК та Міноборони, додатково можна дзвонити на їхні гарячі лінії.

Третім кроком у разі примусу є звернення до поліції та ДБР щодо перевищення службових повноважень працівниками терцентрів.

Наостанок, якщо за відмову від ВЛК спробують накласти штраф, таку постанову можна успішно оскаржити в судовому порядку.

Нагадаємо, ТЦК можуть вручити повістку військовозобов'язаному навіть за наявності чинної відстрочки або бронювання. Сам факт відстрочки не звільняє людину від обов’язку реагувати на виклик ТЦК.

Повістка може стосуватися, зокрема, уточнення військово-облікових даних, проходження ВЛК та інших питань. Якщо людина без поважної причини проігнорує повістку, її можуть подати в розшук, а також накласти штраф.