Державна підтримка для дітей військових: які пільги діють під час вступу до вишів

Держава гарантує цільову підтримку для здобуття фахової передвищої та вищої освіти ветеранам війни, військовополоненим після звільнення та їхнім дітям. Вона охоплює оплату навчання, стипендії, проживання в гуртожитку й інші соціальні гарантії.

Діти учасників бойових дій мають право на пільги

Відповідно до законодавства, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, військовополонені після звільнення, а також їхні діти мають право на державну цільову підтримку під час навчання у державних і комунальних закладах освіти, повідомляє Міністерство юстиції України.

Читайте також Оскарження рішення ВЛК: підстави, порядок оскарження і як проходить комісія

Така підтримка надається також дітям військовополонених, які загинули або померли, зокрема тим, хто навчається за денною формою, до завершення освіти, але не довше ніж до досягнення 23 років.

Державна цільова підтримка може включати повну або часткову оплату навчання коштом державного та місцевих бюджетів, пільгові довгострокові кредити, соціальну стипендію, безоплатне забезпечення підручниками, доступ до мережі Інтернет і баз даних, проживання в гуртожитку, а також інші соціальні заходи.

Які права мають діти військових при вступі?

Діти ветеранів війни проходять вступні випробування на загальних умовах, однак за наявності вільних бюджетних місць можуть бути переведені на навчання за кошти бюджету. Таке право мають саме діти ветеранів війни, тоді як діти військовослужбовців без відповідного статусу ним не користуються.

Зверніть увагу! Подання документів для вступу здійснюється переважно в електронній формі через особистий електронний кабінет вступника. Паперові заяви подаються лише у виняткових випадках, зокрема за відсутності технічної можливості реєстрації електронного кабінету або перебування вступника на тимчасово окупованій території. До кожної заяви обов’язково додається мотиваційний лист.

Для підтвердження пільги дітям військових необхідно подати копію свідоцтва про народження та документ, що підтверджує статус одного з батьків – посвідчення учасника бойових дій, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни або довідку про перебування військового у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України. Подання додаткових довідок до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки не вимагається.

Важливо! Рішення про надання державної цільової підтримки ухвалюється керівником закладу освіти.

Як отримати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій?