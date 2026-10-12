Трудове законодавство наблизили до стандартів ЄС: Рада підтримала євроінтеграційний закон

Верховна Рада на засіданні 12 жовтня ухвалила закон, що запроваджує систему вимог щодо безпеки і здоров'я працівників та регулярне оцінювання роботодавцем ризиків, які можуть виникнути на робочому місці. Документ прописує європейські стандарти захисту людей на робочих місцях та змінює застарілу систему охорони праці.

Оцінка ризиків та нові правила для бізнесу

Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому Закон про безпеку та охорону здоров'я працівників на роботі. Рішення підтримали 246 народних депутатів, передає 24 Канал.

Під час фінального голосування нардепи не підтримали чотири поправки до проєкту, але проголосували за головну мету нового акту – зміну самого підходу до захисту на виробництві. Держава зміщує фокус із радянського поняття "охорона праці" на європейську концепцію "безпека працівника".

Як пише пресслужба Верховної Ради, до сьогодні роботодавці витрачали ресурси на виконання застарілих вимог і формальних інструкцій, що часто дозволяло їм уникати реальної відповідальності за нещасні випадки. Нове законодавство перемикає увагу саме на мінімізацію ризиків для життя і здоров'я людини.

Прийнятий документ повністю імплементує рамкову Директиву Ради ЄС 89/391/ЄЕС у межах Угоди про асоціацію.

Проєктом акту також пропонується увести в законодавство ключові терміни та поняття у сфері безпеки та здоров'я працівників на роботі, зокрема, поняття інциденту, професійного ризику, оцінювання професійних ризиків, робочого місця, шкідливих та небезпечних професійних факторів, аудиту системи управління безпекою та охороною здоров’я працівників на роботі, представників працівників тощо,

– йдеться в повідомленні.

Головні норми передбачають підвищення рівня захисту життя та здоров'я працівників на роботі. Зміни мають спростити законодавство й зменшити адміністративне і регуляторне навантаження на роботодавця.

Працівникам гарантуватимуться покращені умови безпеки й економічні стимули. Роботодавець тепер матиме більшу відповідальність за створення належних умов праці та безпечного робочого середовища.

Закон також посилює чесну конкуренцію, розширює доступ українських підприємств до міжнародного ринку та підвищує їхню конкурентоспроможність на цьому ринку.

Важливо! Для українського бізнесу нові правила означають зменшення бюрократичного навантаження та скасування неефективних нормативних актів. Водночас зростає економічна та юридична відповідальність.

Нова система запобігання ризикам передбачає, що роботодавець повинен завчасно виявляти небезпеку на робочому місці та усувати її до моменту виникнення надзвичайної ситуації. Це суттєво підвищує рівень захисту працівників у повсякденній роботі.

В Україні мають оновити Трудовий кодекс

Нагадаємо, Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради проєкт нового Трудового кодексу, який передбачає суттєві зміни для працівників і роботодавців. Зокрема, передбачено збільшення тривалості оплачуваної відпустки та впровадження правил недискримінації. Законопроєкт імплементує понад 30 директив ЄС, запроваджує електронний документообіг, регулює дистанційну та надомну роботу, а також закріплює право чоловіків на відпустку у зв’язку з народженням дітей.

Крім того, у парламенті зареєстрували законопроєкт, що пропонує оновити штрафи та правила відповідальності за порушення вимог безпеки праці. Законодавчі зміни передбачають модернізацію правил охорони праці, збільшення штрафів та введення кримінальної відповідальності за порушення, яке спричинило шкоду здоров'ю.