Водійці повернули гроші за евакуацію на штрафмайданчик: яка деталь стала вирішальною

Законний штраф за порушення правил зупинки не дає інспекторам автоматичного права евакуйовувати автомобіль на спецмайданчик. У деяких випадках суд може визнати примусову евакуацію авто протиправною, а водій отримає компенсацію витрат на евакуатор.

Штраф залишили чинним, але водійці повернули гроші

Суд у Тернополі розглядав справу, де власниця AUDI Q5 позивалася проти інспекторів з паркування. Вони зафіксували, що жінка зупинилася ближче, ніж за 10 метрів від виїзду з прилеглої території. Разом із постановою про штраф інспектори з паркування вирішили затримати та відправити автомобіль на спеціальний майданчик. Про це йдеться в матеріалах справи №607/7805/26.

Водійка сплатила 1790 гривень за транспортування авто та ще 270 гривень за його зберігання. Після цього вона звернулася до суду, вимагаючи скасувати як штраф, так і процедуру евакуації разом із поверненням витрачених коштів.

Суд першої інстанції спочатку повністю відмовив у задоволенні позову. Однак апеляційна інстанція детально розділила правомірність самого адміністративного штрафу та законність застосування примусової евакуації.

Доказами муніципальної інспекції було чітко доведено провину водійки. Явне порушення правил дорожнього руху – паркування ближче, ніж за 10 метрів до виїзду – підтвердили:

фотофіксація;

GPS-координати;

вимірювання сертифікованим лазерним далекоміром.

Суд, враховуючи докази, не зміг скасувати адміністративне стягнення. Аргументи водійки щодо спростування самого факту порушення суд відхилив.

Вирішальна деталь для евакуації авто

Зовсім інший висновок апеляційний суд зробив стосовно примусового переміщення машини на спецмайданчик. Для застосування такого суворого заходу інспектори зобов'язані довести факт створення суттєвої перешкоди руху.

Сам факт розміщення транспортного засобу у забороненому місці є достатньою підставою для висновку про те, що він суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху,

– зауважив суддя.

На наданих інспекцією фотографіях видно, що автомобіль не перекривав проїзд повністю та дозволяв іншим транспортним засобам вільно рухатися. Крім того, в акті затримання інспектор не описав конкретну загрозу, обмежившись лише загальним посиланням на норму закону.

Суд підкреслив, що примусова евакуація має відповідати критеріям пропорційності та обґрунтованості. Оскільки реальної перешкоди для руху не було зафіксовано, транспортування автомобіля визнали протиправним дінням.

Таким чином на користь позивачки вдалося стягнути 2 060 гривень з муніципальної інспекції 2060 гривень матеріальної шкоди. Сама процедура показала, що водії можуть оскаржувати витрати на евакуатор навіть за умови визнання штрафу правомірним.

Для муніципальних служб це рішення створює чіткий прецедент. Встановлено, що одного лише факту некоректного паркування недостатньо для евакуації. Потрібна обов'язкова фотофіксація, як доказ того, що машина заважає іншим учасникам руху та її варто швидко прибрати з місця.

Чи діє зараз заборона на евакуацію авто

Нагадаємо, у 2024 році Верховна Рада зробила перший крок і підтримала законопроєкт, який пропонував на час воєнного стану заборонити інспекторам з паркування евакуювати автомобілі на штрафмайданчики.

Це було перше читання, тому саме голосування не створило нової чинної заборони. Станом на 2026 рік автомобілі в Україні можуть евакуювати, зокрема, інспектори з паркування та поліція, якщо є передбачені законом підстави.