Подібні зміни планували внести законопроєктом 9092-3 про адміністративні правопорушення стосовно повноважень інспекторів з паркування у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. І вже 22 травня Верховна Рада прийняла його за основу із допрацюванням положень, "за" проголосували 234 депутати.

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Що передбачає такий законопроєкт

Згідно з вищезгаданим проєктом закону, під час дії воєнного стану в Україні забороняється тимчасове затримання транспортного засобу інспекторами з паркування.

Крім цього, законопроєкт також:

розширює перелік підстав для інспекторів з паркування щодо притягнення до адміністративної відповідальності за статтею про зупинку чи стоянку транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю та статтею про паркування транспортного засобу на місцях, призначених для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю;

уточнює норми санкцій статті про перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху та статті про порушення правил паркування транспортних засобів та порушення правил обладнання майданчиків для платного паркування транспортних засобів.

Водночас зауважимо, що евакуація транспортного засобу, який перешкоджає дорожньому руху, ймовірно, буде можливою й надалі. Однак подібні повноваження тепер стосуватимуться співробітників поліції.

Якщо ж говорити про муніципальних інспекторів, то вони зможуть і надалі виписувати штрафи за паркування на місцях для осіб з інвалідністю.

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