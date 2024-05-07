Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

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Штрафні бали для водіїв

Білошицький зазначив, що варто на законодавчому рівні запровадити окрему відповідальність для водіїв за систематичне порушення правил дорожнього руху. Йдеться про штрафні бали. Білошицький не уточнив, коли повернуться до розгляду цього питання. Він тільки сказав, що сподівається, що це питання знову почнуть розглядати.

Власне, в Україні у 2015 – 2020 роках вже діяла система балів та штрафів для водіїв. Відтак, кожному водію щороку налічували 150 балів. У разі порушення правил дорожнього руху, яке фіксувалося в автоматичному режимі, з водія списували 50 балів. Після того, як вичерпувався ліміт, водій за такі порушення мав сплачувати штрафи у грошовому вигляді. Але до кінця система штрафних балів так і не була реалізована (камери автофіксації порушень правил дорожнього руху з'явилися лише влітку 2020 року). У 2020 році її скасував президент Володимир Зеленський.

Ще на початку 2022 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №6502, який передбачає запровадження системи штрафних балів для водіїв. Однак через повномасштабне вторгнення народні депутати не розглянули цей законопроєкт навіть у першому читанні. Тому він досі перебуває на розгляді у профільному парламентському Комітеті з питань правоохоронної діяльності.

Та закон трішки змінений, ніж це було у 2015 – 2020 роках. У ньому пропонується аналог європейської системи штрафи. Водій за рік може назбирати 12 штрафних балів, а якщо перевищить цю кількість – його можуть позбавити водійського посвідчення без суду. А для новачків – тих, що отримали права менш як рік тому – передбачено 8 балів протягом року.

Так, за непристебнутий ремінь безпеки та за перевезення дітей без автокрісла хочуть нараховувати 1 штрафний бал. За керування несправним ТЗ, перевезення дітей без автокрісла (повторно), перевищення встановленої швидкості на понад на 20 кілометрів на годину (крім зафіксованих в автоматичному режимі), проїзд на червоний сигнал світлофора – 2 бали.

За порушення правил руху та зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів, керування несправним ТЗ, який використовується для перевезення пасажирів – 3 бали.

Передбачається, що такого роду заходи дозволять знизити кількість водіїв, які систематично порушують ПДР.

Зауважимо, що в Польщі, наприклад, є система штрафних балів. Так, там при накопиченні 24 пунктів протягом року у водія можуть вилучити посвідчення.

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