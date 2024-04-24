Про це повідомив Ярослав Железняк, народний депутат від фракції "Голос".
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Розмитнення авто в Дії
Верховна Рада України сьогодні проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який дасть можливість розмитнювати автівки в Дії.
Парламентарі проголосував за розмитнення в Дії у першому читанні / Фото Ярослав Железняк
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров відреагував на ухвалений документ та розповів, що він передбачає.
За його словами, цей закон дозволить прибрати з процесу оцінки автомобіля людський фактор.
Загалом, весь процес розмитнення відбуватиметься онлайн у кілька кліків. Дія допоможе заповнювати митну декларацію, підтягнувши інформацію про автівку за VIN-кодом.
Розмитнення авто в Дії може бути показовим кейсом того, як змінюється митниця, коли немає людського фактора,
– заявив Федоров.
Він додав, що сподівається на швидке голосування і підтримку під час другого читання.
На сайті Міністерства цифрової трансформації також вже оприлюднили детальну інструкцію, як онлайн буде відбуватися розмитнення.
Як відбуватиметься процес розмитнення онлайн
В Міністерстві цифрової трансформації заявили, що увесь процес розмитнення буде онлайн та триватиме не більше години.
Користувачу достатньо буде авторизуватися в Дії, обрати потрібний сервіс і ввести VIN-код, фактурну вартість автомобіля та додаткові відомості про авто. Дія розрахує митні платежі на основі цих даних і сформує митну декларацію. Користувачу залишиться перевірити її та підписати. Після цього Дія передасть декларацію до митниці. Далі відбувається пошук вартості авто за заданими параметрами у Базі даних та можливе коригування в чітко визначених випадках. Потім користувач має сплатити митні платежі, банк перерахує ці кошти на рахунок митниці і автомобіль може перетинати кордон.
Одруження в Дії: основне
- В кінці березня цього року міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що відтепер українці зможуть одружитися в Дії. Український уряд підтримав постанову.
- Повідомляється, що одружувати наречених по відеозвʼязку буде працівник ДРАЦСу, а документи вони засвідчать Дія.Підписом. Уряд ухвалив постанову та дав старт шлюбу онлайн.
- Федоров зазначив, що це буде прорив у сфері державних послуг, адже такого немає ніде у світі.