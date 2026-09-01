Рада ухвалила законопроєкт про держдопомогу бізнесу: що пропонують змінити

Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт №15437. Дана ініціатива передбачає внесення змін до Закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання".

Що відомо про новий законопроєкт

Зокрема, пропонується повноцінний контроль за державною допомогою бізнесу Антимонопольному комітету, про що йдеться у Телеграм-каналі ВРУ.

Документ пропонує відновити дію окремих норм статей Закону. Річ у тім, що наразі не застосовуються через воєнний стан в країні. Також пропонується удосконалити моніторинг державної допомоги та контролю за її допустимістю для конкуренції.

Законопроєкт також визначає особливості застосування його положень під час дії воєнного стану з урахуванням ситуації:

на територіях, де ведуться активні бойові дії;

або які тимчасово окуповані ворогом;

а також упродовж року після завершення бойових дій або тимчасової окупації.

Прозорі правила надання державної допомоги спрямовані на те, щоб підтримка бізнесу здійснювалася з урахуванням вимог конкуренції та була частиною зрозумілої системи державної допомоги,

– пояснили у Верховній Раді.

Наголошується, що документ розширить застосування інструментів державної допомоги з урахуванням європейських підходів та міжнародних зобов’язань України у сфері державної допомоги, зокрема передбачених Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

Нагадаємо, що ще 13 серпня Комітет з питань економічного розвитку розглянув законопроєкт №15437. Про це вказано на сайті Верховної ради від 14 серпня.