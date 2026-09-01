Що відомо про новий законопроєкт

Зокрема, пропонується повноцінний контроль за державною допомогою бізнесу Антимонопольному комітету, про що йдеться у Телеграм-каналі ВРУ.

Документ пропонує відновити дію окремих норм статей Закону. Річ у тім, що наразі не застосовуються через воєнний стан в країні. Також пропонується удосконалити моніторинг державної допомоги та контролю за її допустимістю для конкуренції.

Законопроєкт також визначає особливості застосування його положень під час дії воєнного стану з урахуванням ситуації:

на територіях, де ведуться активні бойові дії;

або які тимчасово окуповані ворогом;

а також упродовж року після завершення бойових дій або тимчасової окупації.

Прозорі правила надання державної допомоги спрямовані на те, щоб підтримка бізнесу здійснювалася з урахуванням вимог конкуренції та була частиною зрозумілої системи державної допомоги,

– пояснили у Верховній Раді.

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Наголошується, що документ розширить застосування інструментів державної допомоги з урахуванням європейських підходів та міжнародних зобов’язань України у сфері державної допомоги, зокрема передбачених Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

Нагадаємо, що ще 13 серпня Комітет з питань економічного розвитку розглянув законопроєкт №15437. Про це вказано на сайті Верховної ради від 14 серпня.