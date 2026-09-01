Що відомо про новий законопроєкт
Зокрема, пропонується повноцінний контроль за державною допомогою бізнесу Антимонопольному комітету, про що йдеться у Телеграм-каналі ВРУ.
Документ пропонує відновити дію окремих норм статей Закону. Річ у тім, що наразі не застосовуються через воєнний стан в країні. Також пропонується удосконалити моніторинг державної допомоги та контролю за її допустимістю для конкуренції.
Законопроєкт також визначає особливості застосування його положень під час дії воєнного стану з урахуванням ситуації:
- на територіях, де ведуться активні бойові дії;
- або які тимчасово окуповані ворогом;
- а також упродовж року після завершення бойових дій або тимчасової окупації.
Прозорі правила надання державної допомоги спрямовані на те, щоб підтримка бізнесу здійснювалася з урахуванням вимог конкуренції та була частиною зрозумілої системи державної допомоги,
– пояснили у Верховній Раді.
Наголошується, що документ розширить застосування інструментів державної допомоги з урахуванням європейських підходів та міжнародних зобов’язань України у сфері державної допомоги, зокрема передбачених Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.
Нагадаємо, що ще 13 серпня Комітет з питань економічного розвитку розглянув законопроєкт №15437. Про це вказано на сайті Верховної ради від 14 серпня.