Воєнний стан і мобілізація триватимуть в Україні далі

Президент Володимир Зеленський вніс у Раду два законопроєкти – про продовження мобілізації та воєнного стану. Він пропонує продовжити воєнний стан з 2 серпня до 31 жовтня 2026 року. У вівторок, 14 липня, народні депутати підтримали цю ініціативу, передає 24 Канал.

Воєнний стан ввели на початку повномасштабного вторгнення. Це рішення продовжило правовий режим, які потрібен для безпеки та оборони держави. За подібне рішення Верховна Рада проголосувала 20-тий раз.

313 депутатів висловилися "за" продовження воєнного стану. Проти цього рішення виступили двоє нардепів.

Народні обранці також підтримали продовження мобілізаційних заходів. "За" 311 голосів.

Далі продовження воєнного стану та мобілізації мають затвердити своїми підписами голова парламенту та президент.

Воєнний стан триває від 24 лютого 2022 року. Потім його продовжували кожні три місяці.