Военное положение и мобилизация в Украине будут продлены

Президент Владимир Зеленский внес в Раду два законопроекта – о продлении мобилизации и военного положения. Он предлагает продлить военное положение со 2 августа до 31 октября 2026 года. Во вторник, 14 июля, народные депутаты поддержали эту инициативу, сообщает 24 Канал.

Военное положение было введено в начале полномасштабного вторжения. Это решение продлило правовой режим, необходимый для безопасности и обороны государства. За подобное решение Верховная Рада проголосовала в 20-й раз.

313 депутатов высказались "за" продление военного положения. Народные избранники также поддержали продление мобилизационных мер.