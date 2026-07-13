Об этом сообщили в Верховной Раде.

13 июля 2026 года в Верховной Раде были зарегистрированы два законопроекта:

№ 15401 – об утверждении указа президента о продлении срока действия военного положения в Украине;

№ 15402 – об утверждении указа президента о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.

Президент Владимир Зеленский предлагает продлить действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней – со 2 августа по 31 октября 2026 года.

Окончательное решение по этому вопросу должна принять Верховная Рада. Также документ будут рассматривать комитеты по вопросам бюджета, антикоррупционной политики и интеграции Украины в Европейский Союз.

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Отсрочка и бронирование дают право на освобождение от призыва на военную службу во время мобилизации. Однако они действуют временно и могут утратить силу.

Автоматическая отмена происходит в следующих случаях: