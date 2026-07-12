Адвокат Татьяна Лебедева в комментарии"РБК-Украина" пояснила, что сейчас большинство отсрочек оформляется автоматически через приложение "Резерв+". Если человек теряет право на отсрочку, система самостоятельно ее аннулирует.

Когда отсрочка и бронирование аннулируются?

Автоматическая отмена происходит в следующих случаях:

изменились семейные обстоятельства . Например, если отсрочку получил многодетный родитель, она перестает действовать в день, когда старшему ребенку исполняется 18 лет. Также право на отсрочку теряется после развода с женой-инвалидом

. Например, если отсрочку получил многодетный родитель, она перестает действовать в день, когда старшему ребенку исполняется 18 лет. Также право на отсрочку теряется после развода с женой-инвалидом окончилось обучение. Студенческая отсрочка действует только на время обучения. Если студента отчислили или обучение завершилось, после обновления данных в "Резерв+" отсрочку отменят.

Если отсрочка предоставлена в связи с уходом за родителями, она действует в течение срока, указанного в акте, который обычно оформляется на один год. В то же время в случае смерти человека, за которым осуществлялся уход, информация пока не поступает в реестры автоматически. Поэтому такая отсрочка не аннулируется сразу.

Бронирование работников также не отменяется автоматически. Оно прекращается после того, как предприятие теряет статус критически важного или работник увольняется, а работодатель передает эти данные в ТЦК.

К слову, в 2026 году часть работников частных компаний может лишиться бронирования. Если предприятие не будет соответствовать требованиям, в частности в отношении средней зарплаты (25 941 гривен, а в прифронтовых регионах – 21 618 гривен), оно утратит статус критически важного и право на бронирование работников.