Адвокатка Тетяна Лебєдєва у коментарі "РБК-Україна" пояснила, що зараз більшість відстрочок оформлюють автоматично через застосунок "Резерв+". Якщо людина втрачає право на відстрочку, система самостійно її анулює.

Коли відстрочка та бронювання зникають?

Автоматичне скасування відбувається у таких випадках:

змінилися сімейні обставини . Наприклад, якщо відстрочку отримав багатодітний батько, вона припиняє діяти в день, коли найстаршій дитині виповнюється 18 років. Також право на відстрочку втрачається після розлучення з дружиною з інвалідністю

. Наприклад, якщо відстрочку отримав багатодітний батько, вона припиняє діяти в день, коли найстаршій дитині виповнюється 18 років. Також право на відстрочку втрачається після розлучення з дружиною з інвалідністю закінчилося навчання. Студентська відстрочка діє лише на час навчання. Якщо студента відрахували або навчання завершилося, після оновлення даних у "Резерв+" відстрочку скасують.

Якщо відстрочку надали через догляд за батьками, вона діє протягом строку, зазначеного в акті, який зазвичай оформлюють на один рік. Водночас у разі смерті людини, за якою здійснювався догляд, інформація поки не надходить до реєстрів автоматично. Тому така відстрочка не анулюється одразу.

Бронювання працівників також не скасовується автоматично. Його припиняють після того, як підприємство втрачає статус критично важливого або працівник звільняється, а роботодавець передає ці дані до ТЦК.

До слова, у 2026 році частина працівників приватних компаній може втратити бронювання. Якщо підприємство не відповідатиме вимогам, зокрема щодо середньої зарплати (25 941 гривень, а в прифронтових регіонах – 21 618 гривень), воно втратить статус критично важливого і право бронювати працівників.