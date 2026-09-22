Мільярди від ЄС: спікер Ради сказав, чи скоро нардепи голосуватимуть за необхідні законопроєкти

Верховна Рада незабаром зможе проголосувати за законопроєкти, які важливі для виконання зобов'язань України перед міжнародними партнерами. Мова йде принаймні за ті ініціативи, які вже внесені на розгляд нароодних депутатів.

Скільки законопроєктів, пов’язаних із виконанням міжнародних зобов’язань, вже готові до розгляду

Не всі законопроєкти, які Україна має ухвалити для отримання фінансової підтримки від міжнародних партнерів, були внесені до Верховної Ради. Проте як розповів спікер парламенту Руслан Стефанчук під час пресконференції у Харкові, нардепи готові в будь-який час зібратися для голосування за ці правові зміни. Про це повідомляє 24 Канал.

Загалом для отримання грошей від ЄС, парламентарі мають проголосувати за 45 законопроєктів. З них на розгляд не внесено ще 18 документів від уряду. За проєкти, які вже зрозумілі, й ті, що переглянули в комітетах, голосування вже можуть відбуватися. Народні обранці, за словами Стефанчука, зараз працюють із законопроєктами.

Як тільки документи будуть готові, ми одразу готові позачергово зібратися для того, щоб проголосувати всю необхідну кількість законопроєктів,

– повідомив спікер.

Він також додав, що Рада ще очікує на внесення законопроєктів від Кабінету Міністрів, яких не вистачає.

Як повідомив Руслан Стефанчук, від моменту внесення до першого читання законопроєкту має минути 14 днів, стільки ж мінімально часу є для проведення другого читання. При цьому депутати частково самі гальмують приймання законів, коли зловживають своїм правом і подають до кожного законопроєкту більше тисячі правок.

Нагадаємо, якщо Україна виконає всі умови та проголосує за потрібні законопроєкти, то отримає від партнерів приблизно 13,1 мільярда євро до кінця 2026 року.

У вересні Рада вже ухвалила в першому читанні низку законопроєктів, які стосуються відповідальності за фінансові махінації.

Раніше експерт Андрій Білецький в інтерв'ю 24 Каналу назвав 7 законопроєктів, які стосуються ключових антикорупційних реформ, які вимагають провести європейські партнери. Серед них – про строки досудового розслідування, про строки давності корупційних справ; про підслідність НАБУ та повноваження САП; а також пакет із проєктів №15569, №15569-1 і №15569-2 щодо доступу НАБУ до незалежних експертиз.

Зміни мають заборонити закривати справи про корупцію через сплив строків, затягувати їх в судах або виводити з юрисдикції НАБУ.