Сколько законопроектов, связанных с выполнением международных обязательств, уже готовы к рассмотрению

Не все законопроекты, которые Украина должна принять для получения финансовой поддержки от международных партнеров, были внесены в Раду. Однако, как сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук во время пресс-конференции в Харькове, народные депутаты готовы в любое время собраться для голосования за эти законодательные изменения. Об этом сообщает 24 Канал.

В целом для получения средств от ЕС парламентариям необходимо проголосовать за 45 законопроектов. Из них на рассмотрение еще не внесено 18 документов от правительства. По проектам, которые уже готовы, и тем, что рассмотрены в комитетах, голосование уже может состояться. Народные избранники, по словам Стефанчука, сейчас работают над законопроектами.

Как только документы будут готовы, мы сразу же готовы собраться на внеочередное заседание, чтобы проголосовать по всему необходимому количеству законопроектов,

– сообщил спикер.

Он также добавил, что Рада все еще ожидает внесения законопроектов от Кабинета Министров, которых не хватает.

Как сообщил Руслан Стефанчук, с момента внесения законопроекта на первое чтение должно пройти 14 дней, столько же времени минимально требуется для проведения второго чтения. При этом депутаты частично сами тормозят принятие законов, когда злоупотребляют своим правом и подают к каждому законопроекту более тысячи поправок.

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Напомним, что если Украина выполнит все условия и проголосует за необходимые законопроекты, то получит от партнеров примерно 13,1 миллиарда евро до конца 2026 года.

В сентябре Рада уже приняла в первом чтении ряд законопроектов, касающихся ответственности за финансовые махинации.

Ранее эксперт Андрей Билецкий в интервью 24 Канала назвал 7 законопроектов, касающихся ключевых антикоррупционных реформ, которые требуют провести европейские партнеры. Среди них – о сроках досудебного расследования, о сроках давности по коррупционным делам; о подследственности НАБУ и полномочиях САП; а также пакет законопроектов №15569, №15569-1 и №15569-2 о доступе НАБУ к независимым экспертизам.

Изменения должны запретить закрывать дела о коррупции в связи с истечением сроков, затягивать их рассмотрение в судах или выводить из юрисдикции НАБУ.