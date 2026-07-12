Заповіт чи договір дарування: що краще обрати українцям

Договір дарування та заповіт найчастіше використують у взаєминах близьких родичів. При цьому, достатньо часто люди плутають подібні поняття та не знають, що їм обрати.

У чому різниця між заповітом і договором дарування

Ключова різниця між заповітом і договором дарування пояснили у Полтавській ОВА:

Річ у тім, що дарування набуває чинності одразу після оформлення та реєстрації угоди, тобто людина вже може розпоряджатися майном на власний розсуд.

А заповіт починає діяти лише після смерті заповідача.

Дарування – це фактично безвідклична угода. І це означає, що людина втрачає права на передане майно.

Щодо заповіту ситуація інша: заповідач до кінця життя залишається єдиним власником майна.

Слід також нагадати, що заповіт не є гарантією того, що людина отримає всю спадщину. Чинне законодавство України передбачає обов’язкову частку для певних категорій спадкоємців, навіть якщо вони в заповіті вони не згадані.

Водночас після підписання договору про дарування новий власник майна отримує його без будь-яких зобов’язань.

Вибір між заповітом і даруванням залежить від обставин,

– наголосили в ОВА.

Якщо людина прагне передати майно, але при цьому зберегти над ним контроль до кінця життя, то слід скласти заповіт. А коли необхідно передати право власності зараз – договір дарування.

Слід відзначити, що у випадку дарування слід довіряти людині, адже вона одразу отримує майно (автівки, нерухомість тощо). Тому, приймаючи рішення, слід врахувати всі можливі ризики.

Що ще варто знати про заповіт

Деякі родичі померлого можуть претендувати на частину його майна. Право цих родичів не залежить від змісту заповіту чи його наявності взагалі.

Однак це не відбувається автоматично. Родичі повинні прийняти спадщину.