Зняття чи виключення з військового обліку: у чому різниця та кого це стосується

Зняття з військового обліку не означає, що людину більше не можуть поставити на облік, а виключення передбачає припинення перебування на ньому з визначених законом підстав. Різниця між цими процедурами важлива, зокрема, для тих, хто змінює місце проживання, досягає певного віку або має висновок про непридатність до військової служби.

Чим відрізняється зняття з військового обліку від виключення

Як зазначено у статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", зняття та виключення з військового обліку мають різні підстави й правові наслідки, зазначають у ТЦК та СП.

Зняття з військового обліку - це процедура, після якої за певних обставин людина може бути взята на облік повторно. Наприклад, це відбувається під час зміни місця проживання, коли військовозобов'язаний стає на облік у ТЦК та СП за новою адресою.

Виключення з військового обліку означає припинення перебування на ньому на підставах, прямо визначених законом. До таких підстав належать, зокрема, визнання непридатним до військової служби або досягнення граничного віку перебування в запасі.

Кого можуть зняти з військового обліку

Перелік залежить від того, до якої категорії належить людина: призовників, військовозобов'язаних чи резервістів.

Зокрема, з військового обліку призовників знімають тих, хто досяг 25 років. Після цього відбувається взяття на облік військовозобов'язаних. Також підставою може бути переїзд до іншої місцевості за умови взяття на облік у відповідному ТЦК та СП за новим місцем проживання.

Серед інших підстав для зняття з обліку призовників - направлення на альтернативну (невійськову) службу, вступ на військову службу або до військового навчального закладу, а також направлення для відбування покарання чи застосування примусових заходів медичного характеру.

Для військовозобов'язаних і резервістів підставами, зокрема, є переїзд із подальшим взяттям на облік за новим місцем проживання, призов або прийняття на військову службу, а також окремі випадки, пов'язані з перебуванням у військовому оперативному резерві чи проходженням служби.

Кого виключають з військового обліку

Відповідно до статті 37 закону, виключенню з військового обліку у ТЦК та СП підлягають громадяни України, які:

померли, визнані безвісно відсутніми або оголошені померлими в установленому законом порядку;

припинили громадянство України;

визнані непридатними до військової служби;

досягли граничного віку перебування в запасі;

були кандидатами на військову службу за контрактом у передбаченому законом порядку, але їх не прийняли на службу;

звільнені з військової служби за контрактом із визначених законом підстав.

Тож, вирішальне значення має не сама назва процедури, а конкретна підстава, передбачена законом. Якщо йдеться про зміну місця обліку, це не тотожне виключенню. А для виключення за станом здоров'я необхідно мати належно оформлені документи та відповідне рішення.

До слова, зміна імені, призівища чи інших паспортних даних не впливає на мобілізаційні заходи. Вітак, юристи кажуть, якщо чоловіка виключили з військовго обліку, то зміна будь яких даних не впливає на це рішення. Тобто змінивши прізвище – неможливо стати знову придатим до військової служби.