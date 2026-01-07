Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар юриста Владислава Дерія на порталі "Юристи.UA".
Читайте також Мобілізація під час війни: у Міноборони пояснили обов'язки громадян
Як зміна даних впливає на мобілізацію?
До юристів звернувся громадянин, який змінив прізвище, ім’я та по батькові, а після цього звернувся до ТЦК для оновлення облікових документів.
За його словами, з липня 2022 року він має статус непридатного до військової служби з виключенням із військового облік. Однак у ТЦК відмовили у видачі нового документа, пославшись на те, що за новими паспортними даними чоловік не є військовозобов'язаним.
Вам не мали права відмовляти в оновленні даних. Якщо вони не захотіли оновлювати дані при особистому візиті, то надішліть їм письмову заяву,
– прокоментував юрист Владислав Дерій.
За його словами, у разі відмови громадянин може оскаржити її в судовому порядку.
Також Владислав Дерій наголосив, що, відповідно до законодавства, особа, яку вже виключили з військового обліку, не підлягає повторному взяттю на облік.
Мобілізація в Україні: останні зміни
Днями в застосунку Резерв+ з’явилася можливість увімкнути сповіщення про надсилання паперової повістки від ТЦК поштою. Повідомлення є інформаційним і не вважається врученням повістки.
У Міноборони також обіцяють, що протягом кварталу в Резерв+ стануть доступні сповіщення про взяття на облік, зняття з обліку, виключення з обліку, скасування відстрочки.
З 1 січня в Україні посилиться призов на військову службу для чоловіків 25 – 60 років без досвіду та для громадян 18 – 60 років із досвідом служби. Частину мобілізаційних процесів також переведуть у цифровий формат з електронним Резерв ID.