Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар юриста Владислава Дерія на порталі "Юристи.UA".

Як зміна даних впливає на мобілізацію?

До юристів звернувся громадянин, який змінив прізвище, ім’я та по батькові, а після цього звернувся до ТЦК для оновлення облікових документів.

За його словами, з липня 2022 року він має статус непридатного до військової служби з виключенням із військового облік. Однак у ТЦК відмовили у видачі нового документа, пославшись на те, що за новими паспортними даними чоловік не є військовозобов'язаним.

Вам не мали права відмовляти в оновленні даних. Якщо вони не захотіли оновлювати дані при особистому візиті, то надішліть їм письмову заяву,

– прокоментував юрист Владислав Дерій.

За його словами, у разі відмови громадянин може оскаржити її в судовому порядку.

Також Владислав Дерій наголосив, що, відповідно до законодавства, особа, яку вже виключили з військового обліку, не підлягає повторному взяттю на облік.

