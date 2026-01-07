Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий юриста Владислава Дерия на портале "Юристи.UA".
Как изменение данных влияет на мобилизацию?
К юристам обратился гражданин, который изменил фамилию, имя и отчество, а после этого обратился в ТЦК для обновления учетных документов.
По его словам, с июля 2022 года он имеет статус непригодного к военной службе с исключением из военного учета. Однако в ТЦК отказали в выдаче нового документа, сославшись на то, что по новым паспортным данным человек не является военнообязанным.
Вам не имели права отказывать в обновлении данных. Если они не захотели обновлять данные при личном визите, то отправьте им письменное заявление,
– прокомментировал юрист Владислав Дерий.
По его словам, в случае отказа гражданин может обжаловать его в судебном порядке.
Также Владислав Дерий отметил, что, в соответствии с законодательством, лицо, которое уже исключили с воинского учета, не подлежит повторной постановке на учет.
Мобилизация в Украине: последние изменения
На днях в приложении Резерв+ появилась возможность включить оповещение оповещения об отправке бумажной повестки от ТЦК по почте. Сообщение является информационным и не считается вручением повестки.
В Минобороны также обещают, что в течение квартала в Резерв+ станут доступны уведомления о постановке на учет, снятие с учета, исключение из учета, отмена отсрочки.
С 1 января в Украине ужесточится призыв на военную службу для мужчин 25 – 60 лет без опыта и для граждан 18 – 60 лет с опытом службы. Часть мобилизационных процессов также переведут в цифровой формат с электронным Резерв ID.