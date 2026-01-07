Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий юриста Владислава Дерия на портале "Юристи.UA".

Как изменение данных влияет на мобилизацию?

К юристам обратился гражданин, который изменил фамилию, имя и отчество, а после этого обратился в ТЦК для обновления учетных документов.

По его словам, с июля 2022 года он имеет статус непригодного к военной службе с исключением из военного учета. Однако в ТЦК отказали в выдаче нового документа, сославшись на то, что по новым паспортным данным человек не является военнообязанным.

Вам не имели права отказывать в обновлении данных. Если они не захотели обновлять данные при личном визите, то отправьте им письменное заявление,

– прокомментировал юрист Владислав Дерий.

По его словам, в случае отказа гражданин может обжаловать его в судебном порядке.

Также Владислав Дерий отметил, что, в соответствии с законодательством, лицо, которое уже исключили с воинского учета, не подлежит повторной постановке на учет.

