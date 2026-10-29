Забудьте про нудну класику: 5 сорочок, які в тренді цієї осені

Базові речі мають ставати основою кожного гардероба. До такого класичного одягу можна віднести сорочки, які чудово освіжають стиль і стають вигідною альтернативою светрам чи лонгслівам.

Стилісти виділили 5 найпопулярніших сорочок у найближчі місяці, які будуть актуальними не лише в осінньо-зимову пору, пише In Journal. Ці речі настільки добре пасують до різних сезонних речей, що залишаться на часі навесні та влітку.

Які сорочки зараз у моді?

Традиційно більшість з нас носили класичні сорочки в білому чи блакитному кольорі, проте вже цього року дизайнери додали акцентів за допомогою ефектних кроїв, грайливих кольорів та принтів.

У найближчі місяці варто додати до свого гардероба сорочки з підкресленою талією чи бантами, а також моделі з картатим принтом.

Придбати трендові сорочки можна на Prom. Окрім них може знадобитися ще й верхній одяг чи взуття на осінь. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Картаті сорочки

Сорочка у клітинку зараз є в шафі у кожної дівчини. Її носять самостійно, стилізуючи з джинсами, або ж зав’язують на талії. Серед кольорів залишається актуальною чорно-біла класика, проте в моді також інші кольори.

Сорочки-пеплум

Популярність сорочок, що підкреслюють талію й поєднуваються з баскою пеплум, вже зросла, але досягне свого піку протягом найближчих кількох місяців. Обирати варто сорочки в блакитному чи білому кольорі, які здатні стати особливою родзинкою в образі.

Атласні сорочки

Шовкові та атласні сорочки були на піку популярності у 90-х та на початку десятиліття. Зараз вони знову в моді, оскільки вигідно підкреслюють усі лінії фігури й додають образу нотку романтики. Стилісти радять обирати сорочки з класичним кроєм чи підкресленою талією.

Сорочка оксфордського крою

Така сорочка залишається в центрі уваги. Найпоширенішими є білі, сині й смугасті варіанти, а тепер в моду повертаються ефектні відтінки – рожевий, червоний, жовтий чи зелений.

Сорочка лавальєр

Тривалий час біла сорочка лавальєр була найпопулярнішим предметом одягу для святкових подій. Зараз цей крій знову повернувся в моду в різних варіаціях. Тож тепер вбрання зі стрічками, які можна зав’язати в бант, стає головним трендом.

Цієї осені сорочка залишається універсальною річчю, яка легко впишеться в різні образи. Обирайте модель до свого стилю й поєднуйте її з джинсами, класичними штанами чи спідницями, щоб створювати актуальні образи на кожен день.