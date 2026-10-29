Забудьте о скучной классике: 5 рубашек, которые в тренде этой осенью

Стилисты выделили 5 самых популярных рубашек на ближайшие месяцы, которые будут актуальны не только в осенне-зимний период, пишет In Journal. Эти вещи настолько хорошо сочетаются с различной сезонной одеждой, что останутся актуальными и весной, и летом.

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Какие рубашки сейчас в моде?

Традиционно большинство из нас носили классические рубашки белого или голубого цвета, однако уже в этом году дизайнеры добавили акцентов с помощью эффектных кроев, игривых цветов и принтов.

В ближайшие месяцы стоит пополнить свой гардероб рубашками с зауженной талией или бантами, а также моделями с клетчатым принтом.

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Клетчатые рубашки

Рубашка в клетку сейчас есть в шкафу у каждой девушки. Ее носят отдельно, сочетая с джинсами, или завязывают на талии. Среди цветов по-прежнему актуальна черно-белая классика, однако в моде также и другие цвета.

Рубашки с пеплумом

Популярность рубашек, подчеркивающих талию и сочетающихся с баской пеплум, уже выросла, но достигнет своего пика в ближайшие несколько месяцев. Выбирать стоит рубашки голубого или белого цвета, которые способны стать особой изюминкой образа.

Атласные рубашки

Шелковые и атласные рубашки были на пике популярности в 90-е и в начале этого десятилетия. Сейчас они снова в моде, поскольку выгодно подчеркивают все тонкости фигуры и придают образу нотку романтики. Стилисты советуют выбирать рубашки с классическим кроем или подчеркнутой талией.

Рубашка оксфордского кроя

Такая рубашка остается в центре внимания. Наиболее распространенными являются белые, синие и полосатые варианты, а теперь в моду возвращаются эффектные оттенки – розовый, красный, желтый или зеленый.

Рубашка-лавальер

Долгое время белая рубашка лавальер была самым популярным предметом одежды для торжественных событий. Сейчас этот крой снова вернулся в моду в различных вариациях. Поэтому теперь наряды с лентами, которые можно завязать бантом, становятся главным трендом.

Этой осенью рубашка остается универсальной вещью, которая легко впишется в разные образы. Выбирайте модель в соответствии со своим стилем и сочетайте ее с джинсами, классическими штанами или юбками, чтобы создавать актуальные образы на каждый день.