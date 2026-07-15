Яскраві моменти разом: які аксесуари для домашніх улюбленців варто придбати

Домашні улюбленці потребують не лише турботи й любові, але й речей, які допоможуть зробити їхнє життя комфортнішим. Тому правильно підібрані аксесуари полегшать щоденний догляд за улюбленцями.

Деякі речі є справді базовими та повинні бути в кожного власника собаки чи кішки, пише Supertails. Вони допоможуть піклуватися про тварину вдома чи під час відпочинку.

Які аксесуари потрібні тваринам для комфорту?

Зручне ліжко

Власне місце відпочинку потрібне собакам та котам. Якісна лежанка забезпечує комфортний сон та створює тваринам відчуття затишку.

Крім того, правильно підібране ліжко підтримує тіло тварини, що особливо важливо для старших собак, які можуть мати проблеми із суглобами. Ліжко повинне відповідати потребам тварини та її розміру.

Знайти усі необхідні аксесуари для тварин можна на Prom. Загалом на маркетплейсі представлено понад 120 млн товарів, зокрема різноманітні товари для тварин: нашийники, повідці, шлейки, лежаки, будиночки, м'ячики та іграшки. За результатами дослідження Kantar 2025 року покупці вважають, що на Prom найнижчі ціни серед українських маркетплейсів. Якщо вам важливо перевірити аксесуари та пересвідчитись у тому, що вони вам підходять, то для цього підійде функція Пром-оплати. Кошти будуть перераховані на рахунок продавця тільки після отримання замовлення.

Нашийник та повідець

Котикам не обов’язково гуляти, але якщо тваринки вже звикли до прогулянок, тоді потрібно придбати шлейку та повідець до 2 – 3 метрів.

Собаки без нашийника не обійдуться. Якщо вони загубляться, за нашийником можна ідентифікувати тварину, а модель зі світловідбивними елементами зручна для вечірніх прогулянок. Також потрібен міцний повідець, який забезпечує керування собакою, якщо вона має звичку тягнути вперед.



Для тварин є багато різних аксесуарів / Фото Pexels

Шлейка

Нашийник залишається необхідністю, але для прогулянок багатьом собакам підходить саме шлейка. Вона рівномірніше розподіляє навантаження по грудях, не створюючи зайвого тиску на шию.

Набір для грумінгу

Регулярний догляд за шерстю та кігтями допомагає підтримувати здоровий вигляд тварин. Знадобиться спеціальна щітка для вичісування й кігтеріз. Щітка допомагає запобігти сплутуванню волосся, а обрізка захищає тварин від болю та травм.

Інтерактивні іграшки

Тваринам також потрібна розумова активність, тому іграшки допомагають їм урізноманітнити дозвілля й підтримувати цікавість тварини.