Некоторые вещи действительно являются базовыми и должны быть у каждого владельца собаки или кошки, пишет Supertails. Они помогут заботиться о животном дома или во время отдыха.

Какие аксессуары нужны животным для комфорта?

Удобная лежанка

Собственное место для отдыха необходимо собакам и кошкам. Качественная лежанка обеспечивает комфортный сон и создает у животных ощущение уюта.

Кроме того, правильно подобранная лежанка поддерживает тело животного, что особенно важно для пожилых собак, у которых могут быть проблемы с суставами. Лежанка должна соответствовать потребностям животного и его размеру.

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Ошейник и поводок

Кошкам не обязательно гулять, но если питомцы уже привыкли к прогулкам, тогда нужно приобрести шлейку и поводок длиной до 2–3 метров.

Собаки без ошейника не обойдутся. Если они потеряются, по ошейнику можно идентифицировать животное, а модель со светоотражающими элементами удобна для вечерних прогулок. Также нужен прочный поводок, который позволяет контролировать собаку, если она имеет привычку тянуть вперед.



Для животных существует множество различных аксессуаров / Фото Pexels

Шлейка

Ошейник остается необходимостью, но для прогулок многим собакам подходит именно шлейка. Она более равномерно распределяет нагрузку по груди, не создавая лишнего давления на шею.

Набор для груминга

Регулярный уход за шерстью и когтями помогает поддерживать здоровый вид животных. Понадобится специальная щетка для расчесывания и когтерез. Щетка помогает предотвратить спутывание шерсти, а обрезка защищает животных от боли и травм.

Интерактивные игрушки

Животным также нужна умственная активность, поэтому игрушки помогают им разнообразить досуг и поддерживать интерес животного.