Багатоніжки будуть самі тікати з дому: допоможуть прості засоби

Багатоніжки часто викликають неприємні емоції через свій незвичний вигляд, проте вони не становлять небезпеки для людей. Більше того, ці істоти можуть боротися з іншими небажаними шкідниками в оселі, оскільки полюють на дрібних комах.

Найчастіше багатоніжки потрапляють до будинку в пошуках вологи й місць для укриття, пише Martha Stewart.

Найбільше їх приваблюють прохолодні й затемнені куточки: підвали, ванні кімнати, горище, комора тощо. Також багатоніжки можуть ховатися у щілинах за плінтусами.

Як позбутися багатоніжок?

Поява багатоніжок свідчить про іншу проблему. Вони є хижаками, тому їх часто приваблюють ті місця, де є багато їжі. Якщо ж в будинку завелися мурахи, таргани чи дрібні павуки, то в такому місці багатоніжки можуть надовго затриматися.

Для боротьби з комахами не обов’язково використовувати агресивні хімічні засоби. Популярним рішенням є діатомова земля, яку радять розсипати вздовж плінтусів та в кутах приміщень.

Також помічним є спрей на основі кедрової олії. Розчин має досить різкий запах, якого багатоніжки намагаються уникнути. Також добре допомагають липкі пастки, які варто встановити вздовж стін.



Вивести багатоніжок досить просто / Фото Pexels

Експерти водночас радять усунути причини, через які багатоніжки оселилися в будинку. Потрібно перевірити приміщення на наявність протікань і подбати про висушування вологих зон.

Додатково можна використовувати навіть осушувач повітря, оскільки надмірна вологість створює сприятливі умови для багатьох видів шкідників.

Загалом багатоніжки з’являються в помешканні через вологу й доступ до їжі. Щоб уникнути їхньої появи в оселі, потрібно підтримувати сухість у підвалах чи інших сирих приміщеннях.

Крім того, варто слідкувати і за прибудинковою територією. Щоб зменшити ризик появи багатоніжок варто:

Регулярно косити газон і не перезволожувати його;

Прибирати з ділянки гнилу деревину й купи опалого листя;

Обрізати кущі й інші рослини, які ростуть надто близько до будинку.

Профілактика – найефективніший спосіб захисту, тому потрібно слідкувати за описаними вище речима, щоб не привабити в дім багатоніжок.