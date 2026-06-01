Дачники кажуть, що можна навіть не вдаватися до агресивних хімікатів, пише Wprost Dom. Достатньо лише скористатися старим садівничим трюком. Йдеться про пижмовий гній, який здатен відлякати личинок із землі.

Як зрозуміти, що на рослини руйнують личинки?

Личинки хрущів чи інших жуків можуть жити в ґрунті кілька років. Вони харчуються корінням трав, овочами й декоративними рослинами. Проблема ще й полягає в тому, що вони залишаються невидимими. Симптоми їхньої появи з’являються вже тоді, коли сильно пошкоджене коріння.

Крім пожовтіння газону й в’янення молодих овочів, може спостерігатися слабший ріст багаторічних рослин й присутність чорних дроздів та шпаків на ділянці.

Чим вивести личинок з саду?

Позбутися від личинок можна завдяки пижму, який містить сполуки туйон, камфору та борнеол. Вони відповідають за сильний запах, який і відлякує личинок із землі.

Для приготування засобу потрібен 1 кілограм свіжого пижма, 10 літрів води та ємність, в якій це потрібно все розвести.



Личинки здатні знищити рослини

Рослини потрібно порізати, залити водою й залишити у напівтемному місці приблизно на 2 тижні, помішуючи суміш кожного дня. Бродіння завершиться на тому етапі, коли рідина перестане пінитися.

Приготований рідкий гній варто розвести у співвідношенні 1:10 й полити ділянки з личинками раз на тиждень, краще ввечері. Після 2 – 3 застосувань їхня активність різко знизиться.

Концентрацію не варто перевищувати, оскільки сильний препарат може дати зворотній ефект й послабити молоді рослини.

Крім того, розведене пижмо можна використовувати проти інших шкідників: попелиці та мурах. Можна застосовувати засіб на цибулі й часнику, трояндах та молодих овочах.