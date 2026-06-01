Дачники говорят, что можно даже не прибегать к агрессивным химикатам, пишет Wprost Dom. Достаточно лишь воспользоваться старым садоводческим трюком. Речь идет о пижмовом навозе, который способен отпугнуть личинок из земли.

Читайте также Слизней на огороде больше не будет: помощные ловушки, которые найдутся в кухонном шкафу

Как понять, что на растения разрушают личинки?

Личинки майских жуков или других жуков могут жить в почве несколько лет. Они питаются корнями трав, овощами и декоративными растениями. Проблема еще и заключается в том, что они остаются невидимыми. Симптомы их появления появляются уже тогда, когда сильно повреждены корни.

Кроме пожелтения газона и увядания молодых овощей, может наблюдаться более слабый рост многолетних растений и присутствие черных дроздов и скворцов на участке.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Чем вывести личинок из сада?

Избавиться от личинок можно благодаря пижме, которая содержит соединения туйон, камфору и борнеол. Они отвечают за сильный запах, который и отпугивает личинок с земли.

Для приготовления средства нужен 1 килограмм свежей пижмы, 10 литров воды и емкость, в которой это нужно все развести.



Личинки способны уничтожить растения / Фото Pexels

Растения нужно порезать, залить водой и оставить в полутемном месте примерно на 2 недели, помешивая смесь каждый день. Брожение завершится на том этапе, когда жидкость перестанет пениться.

Приготовленный жидкий навоз следует развести в соотношении 1:10 и полить участки с личинками раз в неделю, лучше вечером. После 2 – 3 применений их активность резко снизится.

Концентрацию не стоит превышать, поскольку сильный препарат может дать обратный эффект и ослабить молодые растения.

Кроме того, разведенную пижму можно использовать против других вредителей: тли и муравьев. Можно применять средство на луке и чесноке, розах и молодых овощах.