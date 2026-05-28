Дачники говорят, что слизни способны уничтожить урожай за одну ночь, поэтому стоит найти безопасные способы уменьшения их количества, пишет Interia Zielona.

Как избавиться от слизней с участка?

Природные барьеры – один из лучших способов остановить слизней на участке, поскольку они затруднят их передвижение. Среди домашних средств – разбрасывание яичной скорлупы, которая будет мешать им передвигаться.

Кроме того, есть несколько источников запахов, которые очень не нравятся моллюскам – это корица, цитрусовые и молотый кофе. Их советуют разбросать в тех местах, где замечали улиток.

Затруднят передвижения слизней также песок, древесная зола или базальтовая мука. Огородники довольно часто используют против вредителей пиво или дрожжи, растворенные в воде. Раствор нужно налить в обрезанную бутылку от воды и выставить на грядках на уровне их передвижения. Моллюски начнут ползти на запах и попадут в ловушку.



От слизней с участка легко избавиться / Фото Pexels

Кроме того, есть немалый список растений, которые отпугивают слизней своим запахом. Им не нравится запах лаванды, настурции или молочая.

Дачники не советуют использовать чрезмерное количество соли или агрессивных химикатов против слизней, поскольку они имеют плохое влияние на почву и растения.

Какие есть ошибки в борьбе со слизнями?

Некоторые садоводы могут самостоятельно привлечь вредителей в сад. Первой причиной является полив поздно вечером. За ночь вода не успевает испариться, а влажная почва как раз привлекает слизней. Именно поэтому полив стоит проводить утром, чтобы вода успела высохнуть за день.

Также проблемой могут быть гнилые фрукты и толстый слой мульчи. Они создают идеальные условия для привлечения и питания слизней.