Тля является самым распространенным вредителем, пишет Deccoria. Она любит молодые, сочные ростки, высасывая их сок. Она поражает не только розы, но и овощи и фруктовые деревья. Чаще всего ее можно заметить на помидорах, перцах, смородине, яблонях и сливах.

Как избавиться от тли?

Больше всего проблема обостряется в конце весны. Теплая погода как раз влияет на размножение вредителей, а муравьи еще больше способствуют этому распространению.

Прекрасно работают натуральные спреи, которые можно быстро приготовить. Нужно только раствором покрыть все растение, включая нижнюю сторону листьев, поскольку именно здесь насекомые прячутся в большом количестве.

Есть два средства, которые лучше всего помогают устранить тлю – настой молодой крапивы и чай из чабреца.



Настой молодой крапивы

Самым популярным природным средством является настой из крапивы. Нужно использовать молодое растение еще до того, как оно зацветет.

Примерно 1 килограмм молодой крапивы нужно залить 10 литрами воды. Смесь следует оставить на 10 – 14 дней для брожения и каждый день помешивать. Для полива стоит воспользоваться разведением в пропорции 1:10, а для опрыскивания использовать более слабую концентрацию 1:20.

Чай из тимьяна от тли

Это средство нужно наносить очень точно. Он может быть эффективным не только против тли, но и паутинного клеща.

В 1,5-литровую бутылку нужно засыпать 20 граммов орегано и 20 граммов тимьяна. Травы нужно залить 0,5 литром чистой водки и 0,5 литром охлажденной воды. Все это нужно на сутки отложить и помешивать.

Уже на следующий день жидкость следует процедить и залить остальные трав 0,5 литрами кипятка. После охлаждения раствор процеживают и соединяют с предыдущим экстрактом. Для опрыскивания нужно использовать 150 миллиграммов препарата на 2 – 3 литра воды.

Одного опрыскивания может быть недостаточно, поэтому нужно провести повторную обработку, а если их популяция будет слишком высокой, то повторить через 3 дня.

Время суток для опрыскивания тоже очень важно. Процедуру нужно проводить вечером, но не перед дождем и не под ярким солнцем.