Речь идет об обычном хрене, который мы используем на Пасху, пишет Interia Zielona.

Читайте также 5 растений, которые отпугивают слизней из сада: урожай будет защищен

В чем польза хрена?

Хрен развивает длинные, крепкие корни и большие зеленые листья. Хорошо растет в умеренном климате и все чаще начинает использоваться для естественной защиты от клещей, кротов и других грызунов.

Это растение очень хорошо может прорастать в саду без усилий. И хотя хрен может расти в бедном грунте, и лучше всего его сажать в плодородном и немного влажном.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Кроты и клещи очень не любят хрен из-за природных химических веществ, выделяемых корнем и листьями. Это тиоцианаты и горчичные масла, которые имеют интенсивный и раздражающий аромат.

Кроты полагаются на свое обоняние, поэтому избегают мест с сильными запахами. Клещи реагируют подобным образом, поскольку им очень не нравится резкий запах растения.



Запах хрена отпугивает клещей и кротов / Фото Pexels

Дачники советуют сажать хрен у забора, патио или газона, чтобы уменьшить количество надоедливых кротов и опасных клещей. Также хрен можно посадить между клумбами и фруктовыми деревьями. При посадке расстояние между растениями следует оставлять примерно 30 сантиметров.

Чтобы еще больше усилить эффект, можно приготовить натуральный спрей из листьев и корня хрена. Нужно лишь измельчить свежие листья, залить водой и оставить на несколько часов.

Отвар можно распылять вокруг внутренних двориков, садовых дорожек и мест, подверженных клещам.

Однако есть еще более популярный метод. Он заключается в поливе кротових нор и курганов крепким настоем хрена. Также можно вставлять кусочки корня сразу в норы. Сильный запах мгновенно отпугнет животных и прогонит с участка.